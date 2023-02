Combien sont-ils à défiler ce mardi contre la réforme des retraites ? L’estimation du nombre de manifestants, un des pouls qui permet de prendre l’ampleur de la mobilisation, est traditionnellement donnée, pour les syndicats, par la CGT. Alors que treize organisations syndicales, dont la CFDT ou FO, ont appelé ensemble à manifester, pourquoi est-ce uniquement la Confédération générale du travail qui communique sur le nombre de manifestants, nous a demandé une lectrice*. « Où sont les chiffres des autres syndicats ? », s’interroge celle-ci. 20 Minutes a donc posé la question aux organisations syndicales.

A la CGT, le secret sur la méthode de comptage est aussi bien entretenu que les moustaches de Philippe Martinez. « Nous n’avons pas pour habitude de nous exprimer sur le sujet », lance ainsi une représentante du syndicat auprès de 20 Minutes.

« On compte les gens qui passent devant nous »

Côté CFDT, on sort le tableau Excel les jours de manifs. Au siège parisien, « on réceptionne les chiffres qui viennent de toutes les régions, y compris les départements et régions d’outre-mer, explique Philippe Couteux, secrétaire confédéral. Les jours précédents, on a établi les villes où la CFDT a appelé à manifester. Au fil de l’eau, nos correspondants nous envoient les chiffres ville par ville. »

Comment ces correspondants comptent-ils ? « On s’installe à un endroit du défilé, on compte les gens qui passent devant nous, détaille Philippe Couteux. On évalue le nombre moyen de personnes par rangée. Si on a la possibilité d’avoir plusieurs personnes, on se retrouve et on compare nos chiffres. » Ceux-ci sont ensuite comparés, quand cela est possible, aux chiffres des renseignements territoriaux.

« L’expérience de nos plus anciens militants »

Dans les plus grandes villes, où des dizaines voire des centaines de milliers de personnes se retrouvent pour manifester, l’exercice est plus délicat. « Dans les très gros cortèges, notre technique ne peut pas fonctionner, complète Philippe Couteux. On fait appel à l’expérience de nos plus anciens militants, qui évaluent en fonction de la longueur et de la densité, même si cela reste approximatif. » Tous ces chiffres sont ensuite transmis à Laurent Berger, le secrétaire fédéral, et son équipe pour information. Les chiffres des manifestations des 19 et des 31 janvier n’ont pas fait l’objet d’un communiqué de presse.

Toutes ces remontées permettent d’avoir une lecture fine des mobilisations. « Le 19 janvier, avant midi, on savait qu’on allait dépasser le million [dans toute la France] », se rappelle Philippe Couteux. Il y a parfois des résultats surprenants. Une des caractéristiques de cette opposition à la réforme des retraites est la mobilisation dans les villes petites et moyennes. « À Foix, une ville de 11.700 habitants [c’est plutôt 9.500 selon l’Insee], on a compté plus de 12.000 manifestants le 31 janvier. J’ai envoyé à notre correspondant un émoji avec le nez à rallonge quand il m’a envoyé les chiffres, mais il m’a assuré que le chiffre était bon », sourit Philippe Couteux. La préfecture avait dénombré 5.600 manifestants.





La CGT et de la CFDT mises à part, d’autres syndicats recensent-ils le nombre de manifestants ? Troisième organisation syndicale en France, Force Ouvrière n’était pas disponible pour répondre à nos sollicitations sur ce point. Chez les plus petits syndicats, on ne se prête pas à l’exercice. « La CGT a l’habitude et l’organisation et l’UNSA fait confiance à ce comptage », explique simplement une représentante de l’UNSA.

À la CFE-CGC, syndicat de cadres, « on n’a pas de système de comptage. On n’est pas coutumiers de manifester, on n’a pas ces moyens de comptage. » Le syndicat sait et se félicite qu'« il y a beaucoup de monde chez nous qui manifeste par rapport aux mobilisations précédentes ». La situation est la même à la CFTC : « Nous sommes le moins souvent en manifestation. Ce qu’on essaye de compter, c’est le nombre de manifestations où la CFTC est présente. » Une autre photographie, qui montre l’ampleur de la mobilisation contre ce projet gouvernemental.

* Vous pouvez nous envoyer vos demandes de vérification ici.