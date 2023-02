Vacances, courses, sorties culturelles… on pourrait lister pendant longtemps les domaines du quotidien affectés par la hausse des prix. A quelques jours de la Saint-Valentin, la crise s’invite aussi dans le portefeuille des couples. Difficile de supporter plusieurs rendez-vous par mois, quand la note du restaurant devient de plus en plus salée.

Selon un sondage Ifop pour l’application Happn, réalisé en septembre et relayé, entre autres, par Elle, 60 % des célibataires interrogés disent avoir renoncé à une rencontre par manque de moyens financiers. Un célibataire sur deux dépensent entre 20 et 40 euros par date.

Et vous, avez-vous changé vos habitudes dating pour des raisons financières ? Sortez-vous moins moins souvent avec les personnes que vous rencontrez ou avec votre partenaire actuel ? Avez-vous déjà dû annuler un date pour des raisons financières ? La précarité (ou la différence de moyens) occupe-t-elle un rôle important dans votre vie affective ? Avez-vous changé de type de rendez-vous pour privilégier des activités moins chères que l’indémodable ciné-restau ? Avez-vous des conseils pour séduire à moindre coût ? Vous pouvez témoigner via le formulaire ci-dessous. Vos réponses pourront servir à la rédaction d’un article. Merci.