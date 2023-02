Ce n’est plus un secret, de nombreuses « influenceuses » monnayent, sur leurs pages OnlyFans, des photos de tout ou partie de leurs corps dénudés. Une pratique qui s’est d’ailleurs généralisée aux personnes anonymes. On voit, par ailleurs, se développer un autre « business » sur Internet : la vente de sous-vêtements portés. De la lingerie souillée à la chaussette odorante, ces produits sont proposés par des femmes (et parfois des hommes) souvent en quête d’un complément de revenu, notamment pour financer leurs études.

Et vous, seriez-vous prête à mettre votre culotte sur Internet ? Connaissez-vous des personnes qui le font ? Vous pouvez témoigner en replissant le formulaire ci-dessous. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un article. Merci d’avance.