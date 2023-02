Un dramatique scénario semble se dessiner. A Brest, l’enquête ouverte par la police judiciaire autour de la disparition d’Héléna Cluyou semble s’orienter vers un accident de la circulation suivi d’un enlèvement du corps. D’après les informations du Télégramme, un suspect soupçonné d’être impliqué dans la disparition de l’étudiante de 20 ans a été identifié et localisé par les enquêteurs. A leur arrivée sur les lieux, les forces de l’ordre ont découvert un homme dans un état très préoccupant après une probable tentative de suicide. Ce dimanche, le Brestois était toujours entre la vie et la mort, précise le quotidien.

L’enquête s’est accélérée vendredi quand un couple s’est présenté vendredi au commissariat de Brest en compagnie du suspect, visiblement dans un état « semi-comateux ». Le mis en cause aurait alerté son frère qu’il avait fait « une très grosse connerie avec sa voiture avec une fille » et prévenu qu’il allait mettre fin à ses jours. Quand il arrive au commissariat avec ses proches, l’homme ne peut être entendu et est rapidement transféré à l’hôpital de Brest. Son frère et sa compagne ne peuvent être entendus que le samedi. A leur arrivée à l’hôpital, les forces de l’ordre découvrent que le suspect a effectué une deuxième tentative de suicide.

La voiture du suspect retrouvée incendiée

D’après Le Télégramme, Héléna Cluyou n’a toujours pas pu être retrouvée. Le véhicule du suspect a pu être localisé dans le quartier de Pontanezen où il avait été incendié. Aucun corps n’a été retrouvé dans la carcasse du véhicule carbonisé.

La jeune étudiante infirmière n’a plus donné signe de vie depuis le dimanche 29 janvier et sa sortie de la discothèque « One Club » situé sur le port du Château, à Brest. Des images de vidéosurveillance montrent la jeune femme marchant normalement dans le quartier de Recouvrance. Depuis, ses proches n’ont plus de nouvelles d’Héléna. Un appel à témoins puis un avis de recherche ont été diffusés par les enquêteurs de la police judiciaire. D’après Le Télégramme, le chien pisteur avait perdu la trace de l’étudiante à un carrefour du quartier de Recouvrance. L’hypothèse d’un accident semble celle privilégiée par les enquêteurs, qui continuent de rechercher l’étudiante portée disparue depuis une semaine.