Les proches de Sihem lui ont rendu un dernier hommage samedi, aux Salles-sur-Gardons. Plus de 300 personnes se sont réunies pour dire au revoir à la jeune fille de 18 ans, tuée par un cousin par alliance, Mahfoud H. Le corps de la victime sera inhumé ce lundi dans l’après-midi, dans le carré musulman de cette petite ville située au nord d’Alès, dans le Gard, annonce nos confrères du Parisien ce dimanche.

Sihem n’avait plus donné signe de vie depuis qu’elle avait quitté son domicile dans la soirée du 25 janvier. Une semaine après que la jeune gardoise tout juste majeure s’est volatilisée, un corps a été retrouvé jeudi matin dans un bois. Les enquêteurs ont retrouvé sa dépouille grâce aux indications du principal suspect, un proche de la jeune fille, qui a avoué son meurtre en garde à vue.

Une « dispute liée à leur relation amoureuse »

Mahfoud H., âgé de 39 ans, a assuré « avoir tué la jeune fille dans le cadre d’une dispute liée à leur relation amoureuse », a expliqué la procureure de la République de Nîmes Cécile Gensac, lors d’une conférence de presse. Le suspect est connu de la justice. Il a été condamné cinq fois pour atteinte aux biens et huit fois pour des faits en lien avec la conduite d’un véhicule.

Il avait notamment purgé une condamnation à 12 ans de réclusion prononcée par les assises du Gard pour vol avec arme et était sous contrôle judiciaire pour une affaire similaire, pour laquelle il devait à nouveau comparaître devant les assises du Gard mercredi. « Cette relation amoureuse, personne n’en avait connaissance », a martelé l’avocat de la famille de Sihem, Mourad Battikh, ajoutant que l’hypothèse selon laquelle ils entretenaient une relation « n’est que la version » du suspect et qu’il est « tout à fait probable qu’elle n’ait jamais existé ».

« Comme une nièce voit son oncle »

« Sihem voyait ce monsieur comme une nièce voyait son oncle », a précisé Me Battikh, expliquant que la jeune fille gardait régulièrement les enfants de sa cousine, ex-femme du suspect. Sihem était une jeune fille de 18 ans « belle comme le jour », « très proche de sa famille et de tous ceux à qui elle pouvait rendre service », a encore dit Me Battikh en rendant hommage à la jeune fille.

« Elle était toujours dans le partage, aimée de tous, heureuse de vivre et avec la vie devant elle », a-t-il poursuivi, expliquant que « tout un village est endeuillé » et que sa famille « fait preuve d’une grande dignité » face à ce drame malgré sa « colère profonde ».