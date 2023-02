Brest veut offrir une seconde vie à sa prison laissée à l’abandon

Elle fait partie des monuments les plus anciens de Brest (Finistère). Epargnée par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale qui avaient ravagé la cité du Ponant, l’ancienne prison de Pontaniou est un vestige que ses habitants comptent bien conserver. Vendredi, la métropole de Brest a annoncé le lancement d’un appel à projets pour réhabiliter ce bâtiment emblématique de la ville, qui restait sans affectation depuis plus de trente ans. Mais pour quoi faire ? D’après la presse locale, le bâtiment devrait se transformer en un lieu de culture et de tourisme.

Située à deux pas des Ateliers des Capucins, un ancien arsenal transformé en un vaste lieu regroupant artisanat, gastronomie, commerces, cinéma et bibliothèque, l’ancienne prison de Pontaniou avait été rachetée en 1997 par la métropole. Construit entre 1805 et 1810, l’édifice a été utilisé jusqu’en mars 1990. A cette date, 180 détenus y étaient encore affectés. Ils s’entassaient de six à huit dans des cellules aux murs suintants, éclairées à la lumière artificielle toute la journée et aérées par un vasistas étroit.

Le lauréat connu fin 2023

En 2018, un projet de reconversion de la prison de Pontaniou en appartements haut de gamme avait suscité une levée de boucliers d’historiens soulignant l’intérêt patrimonial du site. Le projet avait finalement été abandonné. L’appel à projets lancé par la métropole doit permettre de « révéler la ville préexistante à partir d’un projet qui entreprend de réhabiliter, de conserver et de valoriser un patrimoine remarquable brestois en cœur de ville ». Le lauréat devrait être connu à la fin de l’année.