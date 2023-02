Quelque 200 personnes occupent depuis plusieurs heures une école désaffectée dans le sud de Paris, à l’initiative d’une association d’aide aux migrants et aux demandeurs d’asile, a indiqué le maire du 15e arrondissement. Ces personnes - environ 150 hommes et 40 femmes et enfants - « sont entrées par effraction au milieu de la nuit » dans l’école des Saints Anges, un établissement privé qui a fermé ses portes l’été dernier, selon le maire Philippe Goujon.

L’opération s’est produite à l’initiative de l’association United Migrants, selon plusieurs sources. Le membre de l’association présent sur les lieux a été interpellé par la police et « placé en garde à vue pour dégradation des locaux », a ajouté le maire.

Discussions pour dénouer la situation

L’association United Migrants n’était pas joignable ce samedi. Plusieurs heures après l’entrée dans les locaux, les 200 occupants étaient toujours sur place. La préfecture d’Ile-de-France, la préfecture de police et les services sociaux de la Ville de Paris sont en discussion pour dénouer la situation, a précisé Philippe Goujon.

L’école des Saints Anges était une école catholique privée sous contrat. Elle a fermé ses portes il y a dix-huit mois en raison d’un contentieux avec le propriétaire des lieux.