Tout plaquer pour un village fantôme. Dans la vie, certains optent parfois pour des choix radicaux. La pandémie de Covid-19 a d’ailleurs accéléré cette tendance avec de plus en plus de personnes qui ont décidé de tout envoyer bouler pour changer de vie. C’est le cas de Julia Simon et de son mari Brian. Avant la crise, ce couple franco-américain menait une vie plutôt confortable de l’autre côté de l’Atlantique, où la Française s’est installée il y a quinze ans.

Originaire de Reims, cette maman d'un petit garçon de trois ans gérait deux showrooms de mode à New York et Los Angeles tandis que son mari, natif de l'Ohio, traquait la radioactivité dans le secteur médical.





Brian et Julia ont dit adieu à la trépidante vie new-yorkaise suite à la pandémie de Covid-19. - Julia Simon

Mais au printemps 2021, la déferlante du Covid-19 est venue chambouler leurs plans de carrière. « On en avait marre de la ville, surtout mon mari qui est grand amoureux de la campagne, raconte Julia. J’avais aussi envie de me rapprocher de ma famille. » Un peu moins de deux ans plus tard, les voilà désormais installés à Guitté, une petite bourgade de 718 âmes située à la frontière entre les Côtes-d’Armor et l’Ille-et-Vilaine.

« Tout avait été cassé et pillé »

Dans cette faille spatio-temporelle, le couple a racheté le village vacances Ker Ar Lann, implanté dans un écrin de verdure de 22 hectares qui surplombe la vallée de la Rance. Un cadre en apparence idyllique. Sauf que le village vacances en question, composé de 40 gîtes, d'une trentaine de chambres et d'un terrain de camping, n'a pas vu de touristes depuis belle lurette. Abandonné par son dernier propriétaire, l'association Escapia, qui a mis la clef sous la porte début 2021, le site a aujourd'hui des airs de village fantôme. « Quand on est venus le visiter pour la première fois, on se serait cru dans The Walking Dead », se souvient Julia.





Le site n'a pas été entretenu depuis son abandon et les gîtes ont été pillés et dégradés. - Julia Simon

On vous rassure, aucun zombie n’avait pris possession des lieux. Le spectacle de désolation était toutefois bien réel. « Tout avait été cassé et pillé, indique la nouvelle propriétaire. On a même retrouvé un micro-ondes dans la piscine. » Abandonné du jour au lendemain, le village vacances est vite devenu un spot prisé des amateurs d’urbex. Mais aussi des squatteurs et des voleurs de métaux. Pour mettre fin à ce va-et-vient incessant, la maire de Guitté a même dû sortir les grands moyens. « On a bloqué les deux entrées qui donnent accès au site avec un tas de terre et avec des pierres », souligne Géraldine Lucas.

La réouverture prévue courant 2024

En attendant l’ouverture, qui pourrait intervenir courant 2024, le chantier s’annonce colossal. « Les deux premiers jours, on a commencé à nettoyer le site et on a utilisé une trentaine de sacs-poubelle », sourit Julia. Ces dernières semaines, elle s’active surtout à chiffrer le projet et à trouver des financements. « On pensait au départ en avoir pour un million d’euros de travaux, explique-t-elle. Mais vu que rien n’était aux normes, je pense qu’on sera plus autour des cinq à six millions d’euros. » Lann qui restera un village d’accueil pour des touristes en quête de nature. « On ne va rien détruire mais moderniser la structure existante et ajouter d’autres types de logements comme des écolodges », souligne la quadragénaire.

A Guitté, l’enthousiasme du couple ravit en tout cas la maire. « Tout le monde ici attendait que le village vacances soit racheté, indique-t-elle. On a maintenant hâte que ça ouvre car cela va ramener de l’emploi et du tourisme dans la commune. »