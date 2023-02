La célèbre flèche de Notre-Dame de Paris, identique à la précédente, construite par l’architecte du XIXe siècle Viollet-Le-Duc et qui s’était effondrée dans l’incendie du 15 avril 2019, « devrait poindre à nouveau dans le ciel de Paris d’ici la fin de l’année 2023 », d’après l’établissement public. « Le chantier avance à bon rythme, ce qui nous permet d’être confiant pour une réouverture en fin d’année 2024, conformément à l’objectif fixé par le président de la République le soir de l’incendie », a annoncé à l’AFP le cabinet de la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, à l’instar du diocèse.

La flèche reconstruite doit être identique à celle qui culminait à 96 mètres du sol, avec les matériaux d’origine, du bois de chêne pour la structure (500 tonnes) et du plomb pour la couverture et les ornements (250 tonnes). La date du 8 décembre 2024 avait été avancée en octobre dernier par le nouveau recteur de la cathédrale Mgr Olivier Ribadeau-Dumas et le général Jean-Louis Georgelin, maître d’ouvrage du chantier de reconstruction, qui dirige l’établissement public.

Les nombreux touristes qui arriveront dans la capitale pour les JO de Paris, dont la cérémonie d’ouverture est prévue en juillet 2024, ne pourront pas encore visiter ce chef-d’oeuvre de l’art gothique. Avant l’incendie, la cathédrale attirait 12 millions de visiteurs chaque année.





Plomb nuisible

Le plomb, qui a déjà entravé le chantier à ses débuts pour des raisons sanitaires, inquiète les professionnels des métiers d’art et du patrimoine. Pour cette raison, l’Union européenne à l’intention d’en restreindre l’utilisation.

Mme Abdul Malak, interrogée sur ce sujet mercredi à l’Assemblée nationale par le groupe de travail sur la conservation et la restauration de Notre-Dame, s’est voulue rassurante. D’après elle, la France était « en pleine discussion » avec la commission européenne et avait « rédigé un argumentaire sur l’importance du plomb pour les métiers du patrimoine, qui fait son chemin ». « Le chantier respecte la réglementation française qui est l’une des plus exigeantes à l’échelle européenne concernant le plomb », a précisé son son cabinet.

L’édification de la flèche débutera sur le chantier dès que les quatre arcs en pierres de taille qui constituent la voûte de la croisée du transept, au cœur de la cathédrale, auront été reconstruits. « Ces travaux préparatoires ont débuté cette semaine », selon l’établissement public. Quatre demi-cintres en bois sur mesure ont déjà été posés et les pierres nécessaires, taillées en atelier, acheminées par voie fluviale. Un échafaudage doté d’un plancher a été installé à 26 mètres de hauteur. Une fois la voûte achevée et le socle de la flèche posé, il prendra son ascension progressivement et culminera à 100 mètres de hauteur dans la phase finale de sa reconstruction.





🧐 Où en est le #chantier de Notre-Dame ? Quatre cintres de bois ont récemment été montés. Cette opération est nécessaire pour rebâtir les arcs de la voûte de la croisée du transept de la #cathédrale. Placé au croisement des cintres, un anneau de bois termine cette structure. pic.twitter.com/IsiuWWFEDi — Fondation Notre Dame (@FondationND) January 27, 2023





« Un parcours pédagogique et spirituel »

Côté intérieur, le nettoyage et la restauration de 42.000 m2 de murs sont terminés ainsi que ceux des décors (peintures murales, ferronneries, menuiseries, vitraux, sculptures) épargnés par l’incendie dans le transept sud. Une grande halle provisoire a été installée devant la façade de Notre-Dame où les sculpteurs travaillent à la restauration ou au remplacement de statues.

Concernant l’aménagement liturgique qui doit être rajeuni, le diocèse, qui le finance, s’est entouré d’un « comité artistique ». Cinq artistes-designers doivent lui présenter un projet « cohérent » pour le mobilier. Le lauréat sera connu cet été. Interrogé dans le magazine « La fabrique de Notre-Dame », publié par l’établissement public, l’archevêque de Paris, Mgr Laurent Ulrich, dit souhaiter « un parcours pédagogique et spirituel » qui ne soit « pas l’équivalent d’un musée » mais « exprime quelque chose du mystère de l’Homme et du mystère de Dieu ».