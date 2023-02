Plus de monde dans les rues. Pour l’homme fort de la CFDT, Laurent Berger, « il faut amplifier » la mobilisation contre la réforme des retraites à l’occasion de la troisième journée d’action du 7 février. Sur le plateau de France 2, réagissant à chaud après un entretien au cours duquel la Première ministre est revenue sur les mesures de la réforme, Laurent Berger a regretté qu’on n’ait « pas entendu parler de travail » : « C’est de travail dont il aurait fallu parler ce soir pour montrer un minimum d’empathie. […] On a l’impression qu’il n’y a pas, en ce moment, un mouvement social dans ce pays ».

« Les gens ont envie qu’on parle ce soir de leur travail, de la prise en compte de ce qu’ils expriment », a encore insisté le secrétaire général de la CFDT, rappelant les deux autres journées d’action du 19 et du 31 janvier, cette dernière ayant suscité la « plus grande » mobilisation « depuis trente ans ».

Une autre journée de mobilisation le 7 février

Lors de la prochaine journée décidée par l’intersyndicale, mardi 7 février, « il faut continuer la mobilisation » des 19 et 31 janvier et « il faut l’amplifier », a insisté le leader syndical. Quant à la journée suivante, le samedi 11, elle offrira « la possibilité de venir manifester, y compris pour les travailleuses, les travailleurs qui ne viennent pas forcément en semaine, y compris en famille », pour « montrer qu’il y a un vrai mécontentement et une vraie mobilisation », a poursuivi le numéro un de la CFDT.









Le leader de la CFDT a salué l’annonce par Élisabeth Borne que des sanctions financières pourraient être appliquées aux entreprises qui n’agiront pas en faveur de l’emploi des seniors. « Je lui donne le point », a souligné le syndicaliste.

Mais c’est le report de l’âge légal à 64 ans qui fait que « cette réforme est injuste », a martelé Laurent Berger. « A quel moment le gouvernement d’Élisabeth Borne va-t-il entendre cet appel du monde du travail : cette réforme on ne veut pas ? », s’est-il interrogé.