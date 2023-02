La date n’a pas été choisie au hasard. Alors qu’on célèbre ce jeudi la Chandeleur, les producteurs d’œufs, produit de base pour faire des crêpes, passent à l’action. A l’appel de la Fédération régionale des syndicats d’exploitants agricoles (FRSEA) et des Jeunes agriculteurs de Bretagne, les éleveurs de la région, qui fournit environ 40 % de la production française d’œufs, vont suspendre toute livraison pendant quarante-huit heures.

Étranglés par la hausse des coûts, et notamment par l’envolée des prix de l’énergie, ils entendent ainsi tirer la sonnette d’alarme sur leur situation économique qui « n’est plus tenable », selon les deux organisations syndicales. « La situation actuelle met en péril les éleveurs de poules français, avec des faillites et des cessations d’activité qui vont s’accélérer », soulignent-elles dans un communiqué.

Faire réagir la filière et les consommateurs

Pour redresser la barre, les producteurs réclament depuis fin 2022 une revalorisation du prix de base de l’œuf de 10 %. « Les éleveurs doivent être rémunérés à leur juste valeur », clament les deux syndicats, appelant à une revalorisation des prix « immédiate. »









A travers cette action, les producteurs d’œufs espèrent faire réagir les acteurs de la filière et les consommateurs. « L’arrêt des livraisons donnera un avant-goût des conséquences qu’auraient des cessations d’activité si les nécessaires revalorisations ne se font pas », alertent les syndicats, n’osant pas imaginer « des crêpes à la Chandeleur sans œufs français. »