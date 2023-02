Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Les élus siégeant au Palais du Luxembourg ont donné leur feu vert à un mot, un simple mot, mais particulièrement symbolique. Le Sénat, à majorité de droite, a voté mercredi en faveur de l’inscription dans la Constitution de la « liberté de la femme » de recourir à l’IVG, une formulation qui abandonne la notion de « droit ». Au terme d’un débat passionné, le vote a été acquis par 166 voix pour et 152 contre. Le chemin est encore toutefois très long avant une possible adoption définitive par le Parlement, qui devrait être en plus suivie d’un référendum.

L’émotion était palpable mercredi à Memphis. Les funérailles de l’Afro-Américain Tyre Nichols, dont le passage à tabac mortel par des policiers noirs a choqué les Etats-Unis, ont eu lieu en présence de la vice-présidente Kamala Harris et du révérend Al Sharpton, qui ont réclamé « plus d’humanité et de justice raciale ». « N’avait-il pas le droit d’être en sécurité ? », a lancé la vice-présidente. En pleurs, RowVaughn Wells, la mère de Tyre Nichols, a pour sa part appelé, sous les applaudissements, le Congrès à adopter un projet de loi sur une réforme de la police portant le nom de George Floyd, bloqué pour l’instant au Sénat.

Mercredi soir, Kylian Mbappé a donné des sueurs froides aux supporteurs du PSG. Contre Montpellier, il aura eu le temps, en l’espace d’une vingtaine de minutes, de rater deux penaltys et de se blesser. Une très mauvaise nouvelle pour Paris, vainqueur 3-1 à la Mosson, à moins de deux semaines de la réception du Bayern Munich en Ligue des champions. L’entraîneur Christophe Galtier s’est toutefois voulu rassurant à l’issue de la partie : « C’est une contusion ou un hématome, on ne sait pas encore. Il n’y a pas trop d’inquiétude. »