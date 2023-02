La cour administrative d’appel a confirmé l’interdiction de suspendre les menus de substitution. Le 28 juin 2018, le conseil municipal de Beaucaire, dirigé par le maire RN Julien Sanchez, avait adopté le « règlement intérieur des temps d’accueils périscolaires ». L’article 5 de celui-ci prévoyait qu’eu égard aux principes de laïcité et de neutralité du service public, « aucune demande particulière, fondée sur des motifs religieux, ne pourra (…) justifier une adaptation du service ». La mairie avait donc décidé de ne plus proposer de menu de substitution les jours où du porc état servi dans le service de restauration scolaire.

Cette décision avait été attaquée en justice par la Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen et la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme. Le 9 février 2021, le tribunal administratif de Nîmes avait annulé la décision d’arrêter les menus de substitution. C’est cette décision qui était attaquée devant la cour administrative d’appel de Toulouse.

La jurisprudence du Conseil d’Etat

Celle-ci a confirmé le jugement en première instance. La cour s’est fondée sur la jurisprudence du Conseil d’Etat issue d’une décision sur la commune de Chalon-sur-Saône du 11 décembre 2020. « Ni les principes de laïcité et de neutralité du service public, ni le principe d’égalité des usagers devant le service public, ne font, par eux-mêmes, obstacle à ce que les collectivités territoriales puissent proposer des repas de substitution. Ainsi, les motifs de la décision de la commune de Beaucaire mentionnés à l’article 5 sont entachés d’illégalité. »

Devant la cour, la ville de Beaucaire a expliqué que sa décision était désormais motivée par des contraintes en termes humains et financiers. Des arguments balayés par les juges toulousains. « Le nouveau motif invoqué par la commune de Beaucaire est sans lien avec le contenu de l’article 5 du règlement intérieur portant sur la neutralité du service public et ne le justifie donc pas. En outre, et en tout état de cause, l’exactitude matérielle de ce nouveau motif n’était pas établie par les pièces produites. »

Un éventuel recours ne serait pas suspensif

La commune de Beaucaire peut désormais faire un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat, plus haute juridiction du droit français, qui juge les affaires sur la forme (si le droit est respecté) et non sur le fond de l’affaire. Ce recours, par ailleurs, n’est pas suspensif et la décision de la cour administrative d’appel doit s’appliquer sans délai. Il y aura donc de nouveau des menus de substitution dans les restaurants scolaires de la ville de Beaucaire.