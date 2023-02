Le Sunions, l’oignon « qui ne fait pas pleurer », débarque en France

Il y a ceux qui placent une allumette entre leurs dents, d’autres qui s’équipent de lunettes de piscine, ou encore ceux qui rangent le légume quelques minutes au congélateur avant de le découper. Malgré toutes ces astuces de grand-mère, difficile de ne pas pleurer quand on épluche un oignon. C’était sans compter le Sunions (prononcez seuniones, à l’américaine), un nouveau venu sur le marché qui compte bien lever ce « frein consommateur numéro 1 ». Après un premier « test réussi » début 2022 en France, cet oignon jaune a débarqué depuis la fin de l’année dernière dans les rayons de deux grandes enseignes de supermarchés (Carrefour et Grand Frais).

Alors, quel est le secret de ce bulbe pour éviter yeux qui piquent et nez qui coule ? « Il a fallu trente ans de recherches en sélection conventionnelle pour mettre au point cet oignon », rapporte David Corré, responsable de BASF France, qui assure que ces semences ne sont pas le fruit d’une manipulation génétique mais bien d’un croisement naturel. Ce que les chercheurs américains ont cherché à éviter, c’est cette émanation d’acide qui se libère à la découpe sous la forme d’un gaz volatile, lequel vient nous irriter les yeux. « Des variétés différentes ont été mises côte à côte pour qu’elles se reproduisent, jusqu’à tomber sur la bonne formule qui ne fait pas pleurer, poursuit David Corré. Et ça marche, pour 96 % des gens interrogés. »

Un marketing affûté

Récemment récompensé par un prix au Sival, le salon international des techniques de productions végétales d’Angers, le Sunions se démarque aussi par son marketing affûté, alors que d’autres espèces comme l’oignon des Cévennes, sont aussi parfois réputées pour leur faculté à préserver nos yeux. Mais sur son étiquette vert flashy, le slogan « Fini de pleurer » n’est pas le seul argument. « Il est doux et savoureux. Son goût est moins piquant, un peu plus sucré, ce qui lui permet d’être dégusté cru ou cuit », assure David Corré, qui recommande carrément de croquer des tranches d’oignon à l’apéritif, avec un simple filet d’huile d’olive.

Autant d’atouts (mais pas de certification bio) qui pourraient cependant bien vous faire pleurer une fois arrivé à la caisse (prix recommandé : 2,50 € les 500 grammes). Déjà adopté aux Etats-Unis et en Espagne, le Sunions espère désormais convaincre les consommateurs en Grande-Bretagne et en Italie. En France, plus de 400 tonnes de ce produit saisonnier, cultivé en Auvergne, dans la Drôme et dans la Beauce, sont, pour cette année, disponibles en rayons, jusqu’au mois d’avril.