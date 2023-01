« On est prêts à tout arrêter si jamais on sent qu’il n’y a pas d’amélioration. » Au micro de BFM TV, Audrey Gatian, adjointe à la mobilité de la ville de Marseille, a mis la pression sur les opérateurs de trottinettes en libre-service. Et ce, comme à Paris, où Anne Hidalgo envisage la même possible fin de contrat mais avec une votation citoyenne sur leur avenir.

Les trottinettes électriques en free-floating sont entre autres accusées d’encombrer l’espace public et particulièrement les trottoirs, déjà pas bien épais à Marseille. Quand elles ne finissent à la mer. Pourtant, plusieurs révisions de contrats ont déjà été réalisées avec, notamment, l’instauration d’espaces dédiés à leur stationnement.