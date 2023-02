Sa voiture ne passe pas inaperçue. Et pour cause, Claudie roule depuis des années en Peugeot 205 Roland-Garros cabriolet, très recherchée des collectionneurs. Ou plutôt roulait. Car cette habitante de Balma, une commune de l’agglomération toulousaine, a dû investir bien malgré elle dans un véhicule beaucoup plus récent pour être en conformité avec la Zone à faible émission (ZFE) de la Ville rose. Depuis le 1er janvier, la circulation des Crit’Air 4, 5 et non classés, soit ceux mis en circulation avant 1997 pour les essences et 2006 pour les diesels, sont en effet interdits de circuler sur la quasi-totalité de la ville.

Une dépense dont cette employée de maison se serait bien passée. « Ma 205 aura trente ans d’ici à la fin de l’année et passera véhicule de collection. Mais en attendant, pour aller travailler sur Toulouse, j’ai été obligée d’acheter une voiture », raconte-t-elle.

Peu de Crit’Air 1 et 2 d’occasion à prix abordable

Comme des centaines de propriétaires de voitures concernées, elle a surfé en fin d’année dernière sur Internet pour débusquer la perle rare : une Crit’Air 2 à prix abordable. « Je pensais mettre 5.000 euros mais je n’ai rien trouvé. Mon mari et mon fils ont cherché aussi chez des garagistes et sur des sites d’annonces, mais tout le monde fait comme nous et les particuliers vendaient trop cher. J’ai payé ma nouvelle voiture 9.000 euros, mais elle date de 2011 et a beaucoup de kilomètres. A 64 ans, j’ai dû y passer toute une partie de mes économies, c’est injuste », critique-t-elle.

Des automobilistes confrontés au même problème que Claudie, Jean-Luc Bressolle, directeur du site toulousain de SN Diffusion, distributeur et mandataire autos neuves et d’occasion, en voit passer plein ces derniers temps dans ses locaux. « Nous avons de plus en plus de demandes de personnes qui recherchent une essence Crit’Air 1 ou un diesel Crit’Air 2 à moins de 5.000 euros. Ce sont des gens avec des petits budgets qui nous demandent quelque chose qui n’existe pas », relève celui qui travaille dans la vente de véhicule depuis plus de trente ans.

La mise en place de la ZFE sur Toulouse est en effet venu s’ajouter à un phénomène né de la crise Covid-19. « Le secteur automobile a été impacté par le manque de semi-conducteurs. Aujourd’hui, les usines tournent encore au ralenti et cela a un impact sur la vente de véhicules neufs car on ne connaît pas les délais de livraisons. Comme le marché du neuf n’est pas alimenté, c’est autant de personnes qui ne mettent pas en vente leur véhicule d’occasion et ainsi, en cascade, le marché de véhicules à moins de 5.000 euros s’est épuisé. La ZFE vient compliquer ce phénomène puisqu’ils sont encore plus nombreux à demander du Crit’Air 1 et Crit’Air 2 », relève ce spécialiste.

Explosion des prix sur le marché de l’occasion

S’il faut avoir une bonne étoile pour trouver pour trouver un véhicule d’occasion autorisé à rouler dans le périmètre de la ZFE pour un budget raisonnable, la denrée est aussi rare pour ceux un peu plus haut de gamme. Patrick, propriétaire d’une vieille Golf Crit’Air 3 a cassé récemment son embrayage. Vu les frais qu’il avait à débourser pour la réparer et les nouvelles restrictions dues à la ZFE, il s’est dit qu’il allait investir dans une hybride neuve japonaise.

« Le concessionnaire m’a dit qu’au mieux elle serait livrée fin d’année, début d’année prochaine. En occasion, sur les mêmes critères, ils n’avaient rien. Je suis allé chez un vendeur de véhicules d’occasion à Lavaur et il m’a dit que beaucoup de Toulousains venaient chez lui chercher des occasions pour des raisons de Crit’Air ZFE. J’ai cherché sur un site d’annonces en ligne et j’ai trouvé une voiture de 40.000 km au même prix que le neuf, c’est démentiel », relève le quinquagénaire. Des prix de l’occasion qui sont en effet dans l’ascenseur depuis deux ans. Après une flambée à plus de 40 % en 2021, ils étaient toujours en hausse de 19 % au 4e trimestre 2022 selon l’observatoire de La Centrale. Au point que l’Argus a dû revoir ses cotes pour être en adéquation avec le marché.

« Moi je peux me le permettre, mais ceux qui n’ont pas les moyens, ils font comment ? », s’interroge Patrick. Ce constat, il n’est pas le seul à le dresser. Pierre Chasseray, le délégué général de l’association nationale 40 millions d’automobilistes a entendu des centaines de témoignages de ce type lorsqu’il a entamé sa tournée de France pour parler ZFE, surtout en période d’inflation.





« Le problème, c’est que la ZFE va toucher d’ici peu la moitié du parc roulant. Or, il faudrait plus de dix ans pour le renouveler, c’est juste impossible. Au 1er janvier 2025, dans un peu moins de deux ans, dans toutes les agglomérations de plus de 150.000 habitants, seuls les véhicules Crit’Air 1 et 2 pourront rouler dans les ZFE. Toutes les métropoles, qui veulent l’appliquer avant, veulent s’acheter une image environnementale or la vignette Crit’Air ce n’est pas un classement de pollution du véhicule mais d’ancienneté », rappelle ce défenseur des automobilistes.

Un marché pour les Crit’Air 3 hors des agglos

Et pour certains, c’est même un contresens écologique puisque toutes les vieilles guimbardes qui n’auront pas leur autocollant jaune ou violet auraient pu encore rouler de longues années. Pour l’heure, elles restent encore recherchées. « Les voitures de 15 ans se vendent même très bien. Les gens vont les céder dans les grandes agglomérations et cela va intéresser ceux qui vivent en dehors de ces zones à faibles émissions, plus à la campagne ou dans des petites villes », souligne Laurent Hérail, président du groupe tarnais Surplus Recyclage, spécialisé dans la pièce détachée mais aussi le véhicule reconditionné.

S’il y a encore quelques années, les gens rechignaient à se tourner vers les voitures qu’il remet à neuf, aujourd’hui elles trouvent preneurs sans difficulté. Certains y voient ainsi le moyen d’accéder à un véhicule récent et abordable tout en faisant un geste pour la planète. Mais il n’y en a pas en quantité suffisante pour satisfaire tous ceux qui ont besoin d’une voiture au quotidien.

« Il faudrait que le gouvernement recule d’une année l’échéance de la ZFE partout. Nous avions indiqué que cela allait poser problème et je pense qu’il n’avait pas mesuré l’impact », poursuit Laurent Hérail qui est aussi le représentant régional du syndicat des métiers de la distribution et des services de l’automobile Mobilians.

S’ils sont nombreux à demander ce report, d’autres espèrent que le concept de vignette Crit’Air même soit revu et corrigé. Pierre Chasseray de 40 millions d’automobilistes va ainsi de son côté continuer à faire du lobbying afin de faire évoluer la réglementation. Il espère que le « certificat de conformité environnemental », qui pourrait classifier le véhicule en fonction de sa pollution lors de contrôles techniques, sera repris dans le cadre d’une proposition de loi.