Un monde où une analyse sanguine urgente décollerait en drone d’une campagne reculée vers un laboratoire d’analyses où l’on débarquerait en ville en taxi volant autonome. Plus besoin d’aller au ciné ou de lire des romans d’anticipation, on y est quasiment. Policiers, pompiers, agents immobiliers, géomètres mais aussi huissiers ou notaires, de plus en plus de professions, parfois improbables, font appel à des télépilotes et à leurs engins pour mieux survoler leurs sujets.

« Les choses s’accélèrent, affirme Stéphane Bascobert, le patron d’Innov’ATM, une société toulousaine qui a développé un logiciel pour faciliter l’intégration des drones dans l’espace aérien. Sa plateforme DroneKeeper.com compte 8.000 abonnés qui peuvent y déposer leurs plans de vol, y obtenir les autorisations de survol auprès des bons interlocuteurs dans un paysage réglementaire qui s’apparente encore à une jungle, et y consulter en temps réel les « risques de conflits » avec d’autres appareils. « Mais les verrous sautent les uns après les autres », ajoute le spécialiste, et les planètes s’alignent.









D’abord, parce que la nouvelle réglementation européenne, baptisée U-space, visant à faciliter mais aussi à sécuriser la circulation des « aéronefs sans équipage » est entrée en vigueur le 26 janvier dernier. Elle va s’imposer aux États membres et créer progressivement des corridors de navigation.

Des consignes en temps réels aux télépilotes

Ensuite parce que le projet TindAIR* vient, après deux ans de recherche, de livrer ses résultats. Ce consortium européen, coordonné depuis Toulouse par Innov’ATM, a fait collaborer des chercheurs et entreprises innovantes du secteur de la mobilité. Il devait relever le défi de démontrer que l’essor des drones pouvait se faire en toute sécurité et de trouver le moyen concret « d’assurer une cohabitation » entre les véhicules volants sans pilote et les autres utilisateurs de l’espace aérien. Les ULM et les planeurs par exemple mais aussi, naturellement, les avions commerciaux qui volent à basse altitude aux abords des aéroports. TindAIR devait tout bonnement éviter les rencontres. Il a abouti à la conception d’un logiciel permettant d’anticiper les « conflits » avant le vol des drones mais aussi de communiquer en temps réel avec les télépilotes. « Nous avons mené deux campagnes de tests, dans la banlieue de Toulouse et dans celle de Bordeaux, en avril et septembre derniers. Nous avons réussi à donner des consignes en temps réel aux télépilotes, à leur demander de tourner, à droite ou à gauche, de modifier leur trajectoire et carrément de se poser immédiatement », assure Stéphane Bascobert.

Pour les urgences, pas pour livrer un café

Un autre volet de TindAIR a fait plancher des universitaires italiens sur les freins « sociétaux » au développement des drones commerciaux. S’ils n’ont pas tout à fait terminé leurs travaux. Leurs premières conclusions montrent que la population, même si la crainte sur la sécurité est levée, n’est pas prête à accepter à tout prix l’émergence des drones dans la vie quotidienne. « Des inquiétudes demeurent sur le respect de la vie privée mais aussi au niveau du bruit », résume Stéphane Bascobert. Si les drones sont accueillis à bras ouverts pour « gérer les situations d’urgences médicales », ils pourraient très vite agacer s’il s’agissait de livrer une pizza ou un café.

* Tactical INstrumental Deconfliction And In-flight Resolution