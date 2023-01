Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Réforme des retraites : De retour dans la rue, les syndicats veulent frapper plus fort

Galvanisés par le succès de leur première mobilisation contre la réforme des retraites, les syndicats appellent à de nouvelles manifestations partout en France mardi et menacent de grèves en février. Après leur tour de force du 19 janvier (1,12 million de manifestants selon Beauvau, plus de deux millions d’après les organisateurs) les huit principaux syndicats français ont appelé « à se mobiliser encore plus massivement le 31 ». Mais après cette première journée réussie, « la barre a été placée haut », note le politologue Dominique Adolfatto, et les syndicats « ne peuvent pas se permettre un faux pas ». Ces derniers se montrent plutôt confiants. « Nous sommes bien partis pour être plus nombreux », assure ainsi Céline Verzeletti, secrétaire confédérale de la CGT. Espoir conforté par des sondages attestant d’un rejet croissant de la réforme dans l’opinion.

Grève du 31 janvier : Trafic « très perturbé » pour les TGV, les RER et les métros, 8 bus sur 10 à Paris

La circulation des trains sera « très fortement perturbée » mardi, pour la deuxième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, en particulier pour les trains régionaux TER et Transilien, et sera « fortement perturbée » pour les TGV, a annoncé dimanche la SNCF. La compagnie ferroviaire prévoit deux TGV sur cinq sur l’axe Nord, un sur deux dans l’Est, un sur quatre sur l’arc Atlantique, un sur deux sur le Sud-Est et deux sur cinq pour les Ouigo. La RATP table de son côté sur « un trafic très perturbé sur les réseaux RER et Métro et légèrement perturbé sur le réseau de surface (Bus et Tramway) ». Ainsi, 8 tramways et 8 bus sur 10 circuleront sur l’ensemble du réseau.

La croissance du PIB français a atteint 2,6 % en 2022

La croissance de l’activité économique française a atteint 2,6 % en 2022, marquée toutefois par un ralentissement au quatrième trimestre en raison d’un net recul de la consommation des ménages dans un contexte de forte inflation, a indiqué mardi l’Insee. En 2022, le produit intérieur brut (PIB) a surtout bénéficié du rebond d’activité enregistré sur la seconde partie de 2021 « en sortie de crise sanitaire », se révélant ensuite « nettement moins dynamique », selon l’Institut national de la statistique (Insee). Les chiffres sont toutefois meilleurs que prévu, car il tablait sur un PIB en hausse de 2,5 % et une contraction de 0,2 % au quatrième trimestre.