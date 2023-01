Deux euros le litre pour presque tous les carburants. Selon des chiffres du ministère de la Transition énergétique arrêtés vendredi et publiés ce lundi, une hausse des prix comprise entre 17 et 27 centimes le litre a été constatée au cours du mois écoulé. Dans le détail, le gazole s’est vendu au prix moyen de 1,9432 euro le litre, soit 2,7 centimes de plus que la semaine précédente. Il faut débourser 17,6 centimes de plus par litre comparé au 30 décembre.

L’essence sans plomb 95 a augmenté pour sa part de 3,2 centimes en une semaine, pour un prix affiché de 1,9334 euro en moyenne, et le SP95-E10 était en hausse de 3,5 centimes, vendu à un prix moyen national de 1,9103 euro le litre.

Hausse du bioéthanol

Comparé à décembre, les automobilistes paient plus cher, respectivement 25,46 centimes supplémentaires le litre pour l’essence sans plomb 95 et 26,8 centimes le litre pour le SP95-E10. Par comparaison, le bioéthanol ou E85 dont la consommation a battu un nouveau record l’an dernier, s’affichait vendredi à 1,1154 euro. Il est vendu dans une station-service sur trois environ.

Le tarif du bioéthanol subit lui aussi une hausse liée à l’augmentation des coûts agricoles et des prix de l’énergie, notamment du gaz, ce qui a été répercuté dans les contrats d’approvisionnement conclus entre les fournisseurs d’éthanol et les distributeurs de carburants.

Le 1er janvier a sonné le glas de la ristourne générale financée par l’Etat et qui a coûté 8 milliards d’euros l’an dernier. Une indemnité de 100 euros l’a remplacée, que les automobilistes concernés - c’est en fonction de leur revenu - peuvent demander sur le site des impôts jusqu’au 28 février. L’aide est versée en une fois, pour 2023, pour ceux qui utilisent leur véhicule pour aller travailler.