Va-t-on vers la fin du ticket unique dans les transports lyonnais ? « Oui mais rien n’est encore arrêté, il n’y a pas de planning précis », répond Sytral mobilités, la régie de transports TCL qui précise que ce projet fait partie d’un plan de renouvellement de la billettique lancé « il y a plus d’un an ». « L’objectif est de mettre en service cette nouvelle billetterie à l’horizon fin 2023 », explique encore Sytral qui confirme une information d’Actu Lyon. La première étape du plan était la mise en place du service « carte bancaire » à la place du billet.









Le ticket en papier, valable une heure dans le métro, le tram et le bus, sera alors remplacé par une carte rechargeable. « On paie une seule fois le nouveau support qui peut être réutilisé ensuite », indique la régie de transports. Concernant le prix, « aucune décision n’a été prise à ce stade mais les réflexions suivent leur cours ».

Répondre aux enjeux de développement durable

Mais alors, pourquoi mettre fin au ticket unique ? Il s’agit en réalité de « moderniser le réseau » tout en répondant aux « enjeux de développement durable » d’après Sytral. « D’abord, c’est plus pratique, plus efficace, plus lisible pour l’usager. Et on veut également en finir avec le tout jetable. En dématérialisant le support, on réduit la production de papier et on limite la possibilité qu’il se retrouve par terre à chaque fin d’utilisation », précise le groupe.

Cette formule contribuera également à faire baisser le « don de ticket », très répandu dans la capitale des Gaules qui est passible d’une amende de 150 euros.