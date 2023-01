Vous avez lâché votre téléphone pour faire des crêpes ce week-end et n’avez rien suivi de l’actu ? Pas de panique, 20 Minutes est là pour vous résumer les cinq grosses infos de cette fin de semaine.

1. Elisabeth Borne ferme sur les 64 ans, les syndicats gonflés à bloc pour mardi 31 janvier

Galvanisés par le succès de leur première mobilisation contre la réforme des retraites, les syndicats appellent à de nouvelles manifestations massives mardi 31 janvier.

De son côté, la Première ministre, Elisabeth Borne, invitée de France Info, s’est montrée ferme sur le report de l’âge de départ : « Ça n’est plus négociable, la retraite à 64 ans et l’accélération (de l’allongement de la durée de cotisation) de la réforme Touraine ».

Une déclaration qui a fait bondir les oppositions. Marine Le Pen (RN) a mis en garde la Première ministre qui « ne devrait pas trop s’avancer » selon elle, tandis que Fabien Roussel (PCF) a assimilé ses déclarations à une « provocation à 48 heures de la manifestation ».

L’info en plus : La RATP et la SNCF ont publié leurs prévisions de trafic pour la deuxième journée de mobilisation contre la réforme des retraites du 31 janvier et, sans surprise, la grève sera particulièrement suivie. Toutes les prévisions sont à lire dans cet article.

2. Djokovic de retour au sommet

Novak Djokovic a raflé la mise dimanche à Melbourne où il a remporté son dixième Open d’Australie face à Stefanos Tsitsipas 6-3, 7-6 (7/4), 7-6 (7/5).

Il égale ainsi le record de 22 titres du Grand Chelem détenu jusqu’alors par Rafael Nadal et retrouve la place de numéro un mondial. « Je dois me pincer parce que je n’arrive pas à y croire. Seule mon équipe sait ce que nous avons traversé ces quatre cinq dernières semaines. C’est pour ça que c’est la plus belle victoire de ma carrière ! », a déclaré Djokovic, la coupe entre les mains.

Pour revivre ce match de folie, vous pouvez cliquer sur ce lien.

Novak Djokovic avec son équipe, dont sa mère, Dijana, deuxième à gauche, après la finale du simple masculin à l'Open d'Australie à Melbourne, le dimanche 29 janvier 2023. - ASANKA BRENDON RATNAYAKE/AP/SIPA

L’info en plus : Lyon a officialisé dimanche le transfert de son arrière droit Malo Gusto à Chelsea pour 30 millions d’euros.

3. Le PS sort de la crise

Le congrès du PS à Marseille a finalement entériné l’élection d’Olivier Faure à la tête du parti et confirme sa ligne d’alliance avec la Nupes. Mais les différents camps ne sont pas tous tout à fait d’accord sur les leçons à retenir du congrès de Marseille.

Les différents de personnes, de stratégie mais aussi de fond, semblent persister. En effet, dans son discours de clôture, Olivier Faure a reconnu, en remerciant son adversaire, Nicolas Mayer-Rossignol, que « se retrouver n’était pas forcément une évidence »…

Le débrief vidéo du congrès de notre envoyée spéciale à Marseille est à retrouver juste en dessous.

L’info en plus : La maire de Nantes, Johanna Rolland, devra partager le rôle de numéro 2 du PS avec le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol.

4. Attaques à Jérusalem : Israël punit les familles des assaillants palestiniens

Ces derniers jours, la partie arabe de la ville de Jérusalem a été le théâtre de deux attaques contre des juifs. La première qui a fait 7 morts est la plus meurtrière enregistrée en Israël depuis 2014.

En représailles, Benjamin Netanyahu a annoncé des mesures visant à révoquer certains droits des proches des auteurs d’attentats anti-israéliens. Il s’agit par exemple de la révocation des droits à la Sécurité sociale des « familles de terroristes » ou de « mise sous scellés », en vue d’une démolition, de la maison de l’auteur présumé d’une des deux attaques.

L’info en plus : Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken est attendu à Jérusalem et Ramallah lundi et mardi pour tenter d’apaiser les vives tensions.

Des Israéliens observent une minute de silence pour les victimes d'une fusillade vendredi à Jérusalem au cours de laquelle sept Israéliens ont été tués par un tireur palestinien. Samedi 28 janvier 2023. - Tsafrir Abayov/AP/SIPA

5. Covid-19 : l’isolement et les tests, c’est fini !

Une page se tourne dans la lutte contre l’épidémie de coronavirus. À compter du 1er février, et selon un décret publié samedi 28 janvier au Journal officiel, les personnes testées positives au Covid-19 ne seront plus tenues de s’isoler et les personnes cas contact asymptomatiques n’auront plus besoin de se faire tester.

Dans un « contexte épidémique favorable », la Direction générale de la Santé (DGS) a par ailleurs annoncé mettre un terme à « la délivrance d’arrêts de travail dérogatoires aux assurés se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler, y compris à distance ».