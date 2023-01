Plus de négociations sur les 64 ans, recours au 47-1… L'« intransigeance » d’Elisabeth Borne et du gouvernement sur la réforme des retraites, à l’avant-veille d’une journée de mobilisation nationale, est une « provocation », estime Fabien Roussel. « Ceux qui ont les positions les plus dures, les plus radicales, les plus intransigeantes aujourd’hui, ce sont ceux du gouvernement. (…) La Première ministre a fait le choix du chaos social », a dénoncé le député du Nord invité de CNEWS, Europe 1 et Les Echos.

Elisabeth Borne « fait le choix de l’affrontement dur, et moi je demande à la Première ministre de respecter la liberté des Français de dire non à cette réforme », a commenté Fabien Roussel : « Si le gouvernement s’entête, comme elle [Elisabeth Borne] le fait aujourd’hui, c’est vraiment une provocation à 48 heures de la manifestation ».









Le candidat du PCF à la présidentielle 2022 appelle en réponse les Français « à se mobiliser et à montrer pendant une journée, tous, que l’on soit dirigeants d’entreprise, artisans, salariés, ouvriers, élus locaux, une détermination sans faille, pacifique. » « Quels sont les outils, quels sont les moyens pour le peuple d’empêcher la mise en œuvre d’une réforme qu’ils ne veulent pas ? », a-t-il interrogé alors qu’il était interpellé sur les blocages de raffineries : « Ils ont en face une Première ministre bornée, un gouvernement dur, droit dans ses bottes à la Juppé, et qui dit : "Nous ne céderons pas" ».