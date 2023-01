Il n’en impose pas autant que le « castle Ward » d’Irlande du nord que la série Game of Thrones avait rebaptisé « Winterfell » pour ses huit saisons épiques. Propriété de la famille Stark, l’imposant édifice a pourtant nourri l’imagination des responsables d’Enigma Parc pour concevoir leur nouvelle attraction. Implanté à Janzé, à quelques kilomètres de Rennes (Ille-et-Vilaine), ce parc d’attractions en intérieur inaugure ce week-end son tout nouveau parcours avec une reconstitution d’un château du Moyen Age. Baptisé « Trône de Breizh », il propose de revisiter l’histoire de la Bretagne au détour d’énigmes et de labyrinthes. Un projet d’ampleur qui aura pris trois ans et que la structure de loisirs n’a pas monté seule. Portée par le comité régional du tourisme, l’idée est de « conforter le patrimoine historique et culturel sur le thème de l’aventure médiévale ». Avec l’envie d’en faire un vrai moteur du développement touristique pour le pays de Rennes.

Si elle est loin des trahisons, des coucheries et des guerres de royaume de la série culte, la version bretonne propose une plongée dans l’histoire des Marches de Bretagne. Ce territoire situé à l’est de Rennes a longtemps constitué la frontière entre la France et la Bretagne. « L’histoire de notre région est complexe mais elle ne doit pas se résumer à une zone guerrière. Cette attraction, on la voyait comme un moyen d’attirer le public vers l’histoire en l’abordant de façon ludique », raconte Christiane Grosbois, la directrice d’Enigna Parc. Au travers d’énigmes et de pièges, le « trône de Breizh » brosse un portrait express de 1.000 ans d’histoire médiévale, de la fin du règne de Clovis en 511 à la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier en 1488, qui avait sonné le glas de l’indépendance bretonne. S’inspirant des aventures de Daenerys Targaryen, l’attraction met en scène un dragon censé garder la forteresse.





Un potentiel sous exploité

Le site touristique de Janzé qui rouvre ses portes ce samedi 28 janvier ne sera pas le seul à se pencher sur ce pan de l’histoire régionale. Avec Enigma Parc, les châteaux de Vitré, Fougères et Châteaugiron ou la Tour Duguesclin au Grand-Fougeray déploient un thème commun autour du Moyen Age. Au total, douze sites d’Ille-et-Vilaine veulent faire du pays de Rennes une destination médiévale pour accroître la notoriété de cette destination appelée « Rennes et les portes de la Bretagne ».

L’objectif est de créer un parcours touristique dans le département. « Le potentiel que représente la thématique médiévale pour le développement touristique du territoire n’est pas pleinement exploité », estiment les professionnels du tourisme locaux. Une application de géocaching sera activée le 8 avril pour proposer une chasse au trésor numérique commune aux douze sites à l’amorce des vacances de printemps.