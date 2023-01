Renforcer les compétences numériques des élèves et accélérer l’usage des outils informatiques à l’école, au collège et au lycée. Tel est le souhait de Pap Ndiaye, le ministre de l’Education, qui a présenté des mesures en ce sens ce vendredi. Pour développer cette stratégie pour le numérique, tous les élèves de collège, et une majorité d’élèves à l’école élémentaire et au lycée, devront bénéficier chaque année d’ici à 2027 d’une action d’éducation aux médias et à l’information (EMI), en participant à la semaine de la presse, à une webradio ou à des ateliers sur les médias.

Par ailleurs, pour renforcer les « compétences numériques » des élèves au collège, tous les élèves de la classe de 6e devront être sensibilisés au bon usage des outils numériques et des réseaux sociaux, et aux risques liés à ces derniers. Une attestation de sensibilisation au numérique en 6e (Pix 6e) sera généralisée à la rentrée 2024, avec une étape dédiée à la cybersécurité et la prévention du cyberharcèlement.









Le renforcement des compétences numériques sera aussi l’une des priorités en classes de 5e, 4e et 3e, avec pour objectif de permettre aux élèves de comprendre et savoir utiliser les outils numériques (algorithmes, intelligence artificielle, programmation…) et d’avoir de premières compétences de codage, à partir de la rentrée 2024, promet le ministère.

Faire découvrir les métiers dans le numérique

La découverte des métiers, de la 5e à la 3e, accordera, quant à elle, une place particulière aux métiers du numérique et à la transformation d’autres secteurs sous l’effet du numérique. Au lycée général et technologique, le ministre veut rendre plus attractives les formations menant aux études ou aux métiers du numérique. Il veut tendre vers la parité dans ces formations, où les filles sont sous-représentées. Pour cela, des actions seront menées pour promouvoir les sciences et le numérique. Enfin au lycée professionnel, l’objectif sera d’accélérer la création et la modernisation de diplômes comme le nouveau bac « cybersécurité, informatique et réseaux électroniques ». Et la refonte de la carte des formations.





Pour la vie démocratique, la vie quotidienne et la vie professionnelle, le renforcement des compétences numériques est un impératif.



Je souhaite que nos élèves grandissent avec les bons réflexes et disposent de toutes les clés pour réussir dans le numérique. Nos mesures : — Pap Ndiaye (@PapNdiaye) January 27, 2023



Une démarche sera en outre menée pour faciliter l’accès aux outils et ressources numériques pour les enseignants, et pour mieux les former et les accompagner. Les nouveaux enseignants stagiaires passeront notamment une certification de leurs compétences numériques et se verront proposer des formations s’ils n’ont pas le niveau requis.