Pour circuler en voiture dans le centre-ville de Rennes, il va bientôt falloir montrer patte blanche. A partir du 13 février, une zone à trafic limité (ZTL) va en effet être instaurée dans le cœur historique de la capitale bretonne afin de réduire le trafic automobile et d’apaiser l’ambiance. Bien connu en Italie, ce dispositif est déjà en vigueur dans plusieurs villes françaises comme Nantes, Strasbourg et Grenoble. A Rennes, l’expérimentation durera quatre mois afin de tester et de corriger si besoin son fonctionnement. « Mais on ne fera pas machine arrière », promet déjà la ville. Présentation de cette ZTL qui prévoit de mener la vie dure aux automobilistes.

Moins de voitures et plus de piétons et cyclistes

Faire du centre-ville une zone apaisée en favorisant les modes doux et en réduisant le trafic automobile. Voilà l’objectif de la zone à trafic limité qui entrera en vigueur le 13 février. A cette date, seules les personnes autorisées pourront ainsi circuler en voiture dans le centre historique de Rennes. « On ne supprime pas la voiture en ville mais on veut juste favoriser un usage raisonné de la voiture individuelle », justifie Valérie Faucheux, adjointe déléguée aux mobilités et aux déplacements. Selon l’élue, le dispositif vise notamment « à réduire la pollution sonore et atmosphérique. » Mais aussi « à donner une autre ambiance à la ville. » « Cela permet de déambuler plus facilement dans le centre historique et de pouvoir lâcher la main de ses enfants », indique-t-elle.

Un périmètre qui s’étend sur quarante hectares

Signalée par six panneaux qui marqueront son entrée, la zone à trafic limitée s’étendra dans le centre-ville de Rennes sur un périmètre de 40 hectares, ce qui en fera « la plus grande de France », selon Valérie Faucheux.





Voici en orange le périmètre de la zone à trafic limité qui sera mise en place à partir du 13 février à Rennes. - Ville de Rennes





Elle sera d’abord expérimentée dans la partie nord du centre-ville, entre les quais de la Vilaine et l’Hôtel-Dieu et entre la place des Lices et la piscine Saint-Georges. A l’avenir, la ZTL pourrait s’étendre à d’autres secteurs, comme le boulevard de la Liberté.

Des ayants droit avec ou sans justificatif

Certains véhicules pourront continuer à circuler dans le périmètre de la zone à trafic limitée. Cela concerne bien sûr les secours, les forces de l’ordre, les taxis, les services municipaux ou les véhicules d’autopartage qui n’auront pas besoin de justificatif pour y accéder. Les riverains, les commerçants, les artisans, les déménageurs ou les personnels médicaux pourront également circuler dans la ZTL à condition de présenter un justificatif attestant qu’ils sont dans leur droit. Un système de macarons devrait également être mis en place dans les prochains mois notamment pour les riverains.

Une amende de 35 euros pour les contrevenants

La ville prévoit d’abord une phase de sensibilisation les premières semaines. Mais après, les amendes commenceront à pleuvoir pour les automobilistes qui n’ont rien à faire dans le centre-ville. Ce seront les policiers municipaux qui seront chargés de verbaliser et mèneront des contrôles inopinés aux différentes portes d’entrée de la ZTL. En Italie, le dispositif fonctionne avec des caméras qui photographient les véhiculent qui entrent et sortent de la zone. « On aimerait bien l’envisager mais la loi française ne l’autorise pas pour l’instant », regrette Valérie Faucheux.