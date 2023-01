« Une augmentation spectaculaire ». Les chiffres des saisies dans les Pyrénées-Orientales livrées par le préfet, Rodrigue Furcy, et le procureur de la République de Perpignan, Jean-David Cavaillé montrent une très forte hausse sur l’année 2022. Même si ceux de 2021 sont à relativiser, puisque l’année avait été amputée par les épisodes liés au Covid-19.

Dans ce département limitrophe de l’Espagne, le trafic de tabac est notamment au centre des attentions des forces de l’ordre, douaniers, gendarmes et policiers. « On constate une activité très soutenue en raison de la différence des prix entre les deux pays. On a progressé très significativement dans cette lutte contre le tabac, c’est une priorité nationale », évoque le préfet. Trente-huit tonnes de cigarettes de contrebande ont été interceptées, contre 20 une année plus tôt, soit une forte hausse de 93 %.

Les gendarmes mobiles devraient rester à Perpignan

S’il est conséquent, le trafic de cigarettes ne correspond qu’à une partie du palmarès des forces de l’ordre dans les Pyrénées-Orientales. Au cours de l’année 2022, 18 tonnes de cannabis ont été subtilisées aux réseaux (contre 12 une année plus tôt). Le palmarès de la lutte contre la drogue ne s’arrête pas aux seules saisies. Selon le préfet, près de la moitié des points de deal connus dans le département (onze sur vingt-trois) aurait été démantelée. A ce titre, le renfort d’un escadron de gendarmerie mobile dans la circonscription de police de Perpignan a été largement exploité. Des militaires dont la présence est, pour le moment, prolongée dans la préfecture des Pyrénées-Orientales.

« Le trafic de stupéfiants est à la base de la délinquance, estime Rodrigue Furcy. Ces actions ont eu un réel impact dans les quartiers de Perpignan. En particulier sur le consommateur. En 2022, on a demandé aux forces de l’ordre engagées dans les opérations de contrôle de délivrer systématiquement une amende forfaitaire délictuelle aux consommateurs ». 637 personnes ont ainsi été verbalisées, tandis que le nombre d’opérations menées pour la traque aux stupéfiants (environ 1.200) a été triplé d’une année sur l’autre.