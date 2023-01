Emmanuel Macron a annoncé mercredi que le 25 janvier deviendrait désormais la «journée nationale contre le sexisme» pour une société «plus égalitaire». «Depuis six ans, le collectif Ensemble contre le sexisme organise chaque 25 janvier un évènement pour lutter contre le sexisme», a rappelé le chef de l'Etat dans un tweet.

Depuis 6 ans, le Collectif Ensemble Contre le Sexisme organise chaque 25 janvier un évènement pour lutter contre le sexisme. Pour une société plus égalitaire et parce que ce combat est l'affaire de tous, le 25 janvier deviendra désormais la journée nationale contre le sexisme. pic.twitter.com/U7d7ScPeD3 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 25, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



«Pour une société plus égalitaire et parce que ce combat est l'affaire de tous, le 25 janvier deviendra désormais la journée nationale contre le sexisme», a-t-il ajouté.

Le sexisme progresse chez les jeunes

La proposition de dédier une journée nationale à cette cause avait été faite par le Haut Conseil à l'égalité (HCE) au président qui l'a acceptée, a-t-on précisé à l'Elysée. Emmanuel Macron a reçu mercredi la présidente du HCE Sylvie Pierre-Brossolette, qui lui a remis son dernier rapport.

Ce rendez-vous a permis d'évoquer la lutte contre le sexisme dès le plus jeune âge, la régulation de l'industrie pornographique, la représentation des femmes dans les filières numériques et scientifiques, l'égalité salariale, le renforcement de la diplomatie féministe, mais aussi la santé sexuelle et reproductive, a-t-on ajouté à la présidence.

Le HCE, une instance consultative indépendante, vient de rendre lundi un rapport révélant que, malgré la sensibilisation qu'a provoquée le mouvement #MeToo, le sexisme perdure en France et progresse chez les moins de 35 ans, notamment avec des «réflexes masculinistes» chez les jeunes hommes.