La neige pourrait faire son grand retour sur le département de la Gironde, dans la nuit de mercredi à jeudi. Météo-France annonce en effet des températures négatives et un risque de pluie et de neige, sur une partie du département.

« Au vu des prévisions météorologiques et en particulier de potentielles averses de neige, le département déclenche le dispositif "Viabilité Hivernale". Le dispositif s’étendra du mercredi 25 janvier à 16h30 au jeudi 26 janvier à 8 heures, sur les routes départementales des territoires du Grave Entre-deux-Mers, du Libournais et du Sud-Gironde » indique la collectivité ce mercredi.

Appel à la prudence envers les automobilistes

Ce dispositif concerne la mobilisation de 69 agents afin de surveiller, patrouiller et intervenir le plus efficacement possible sur le réseau routier, tandis que 27 engins sont prêts à intervenir sur le territoire girondin, permettant de dégager les routes (verglas/neige) et de les saler.

Le département rappelle toutefois aux automobilistes qu’il est important d’adapter sa vitesse, et d’augmenter les distances de sécurité, en cas de routes enneigées ou verglacées.