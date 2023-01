Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Porté par une majorité de droite, le Sénat devait voter mardi soir un projet de loi très technique, visant à favoriser la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Mission accomplie, à 239 voix pour et 16 contre, au prix d’une version très décomplexée du texte. Examinée en mars à l’Assemblée, cette version simplifie les procédures administratives afin de favoriser la construction de nouveaux réacteurs. Selon Agnès Pannier-Runacher, ces dispositions permettront « de ne pas ajouter un délai de deux à trois années à la construction d’un réacteur », alors qu’Emmanuel Macron a annoncé vouloir en construire au moins six.









La statistique est terrible : trois fusillades et 21 morts en quatre jours. Mardi, les Etats-Unis ont une nouvelle fois été endeuillés par une tuerie de masse. Un homme a en effet tué vers 03h30 du matin trois personnes avant de se suicider dans l’Etat américain de Washington. Samedi et lundi, deux fusillades avaient déjà frappé la Californie, faisant 11 et 7 morts à moins de 48 heures d’intervalle, et frappant tout particulièrement la communauté asiatique, dont la plupart des victimes étaient issues.

Après la liste des Oscars arrive ce mercredi celle des César. C’est donc au tour du cinéma tricolore d’annoncer les noms des cinéastes et interprètes ou encore les films en lice pour les récompenses de la grand-messe du 7e art. Alors qui pour succéder à Illusions Perdues, le vainqueur de l’an passé avec sept trophées, dont celui du meilleur film ? Les 4.705 membres de l’Académie, dont 44 % de femmes, vont avoir un mois pour voter, avant la cérémonie de remise des prix, le 24 février à l’Olympia.