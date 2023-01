Deux belles prises la même journée. Les douaniers de La Rochelle (Charente-Maritime) et d’Hendaye (Pyrénées-Atlantiques) ont saisi à eux deux plus d’une tonne de cannabis, le 20 janvier dernier, annonce la douane française ce mardi.

Ce sont les agents de la brigade de La Rochelle qui ont ouvert le bal, en « sélectionnant » vendredi dernier dans la matinée un semi-remorque immatriculé en Espagne, sur la RN10 dans le sens sud/nord.

Le contrôle du poids lourd qui transportait des parois de douche a permis « la découverte de 23 valises marocaines et de 5 grands sacs de sport contenant de la résine et de l’herbe de cannabis derrière les palettes transportant les parois de douche. » Au total, la marchandise s’élevait à 755,5 kg de résine de cannabis et de 45 kg d’herbe de cannabis.

256 kg de cannabis dissimulés dans une cargaison de pellets

Le même jour, en début de soirée, les agents de la brigade d’Hendaye contrôlaient de leur côté un ensemble routier réalisant un trajet Espagne/France et transportant 20 sacs de stockage de pellets. « Dans un premier temps, ils découvrent entre les sacs des sachets plastiques thermosoudés renfermant de l’herbe de cannabis, puis, en montant sur les sacs, ils constatent une différence de densité entre eux, ce qui les amène à trouver de nouveaux sachets d’herbe de cannabis » indique la douane dans un communiqué. La saisie s’élève au total à 256 kg de cannabis.

En 2021, la douane a saisi 74,86 tonnes de cannabis.