La CGT Cheminots et SUD-Rail ont proposé mardi une grève reconductible « dès la mi-février » à la SNCF si le gouvernement ne retirait pas son projet de réforme des retraites.

Dans un tract commun, les organisations, respectivement premier et troisième syndicat à la SNCF et totalisant plus de 50 % des voix aux dernières élections professionnelles, ont appelé en premier lieu à « deux jours consécutifs de grève les 7 et 8 février » puis « l’ensemble des autres secteurs » à s’y joindre, afin « d’élever le rapport de force ».

