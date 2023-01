Classé monument historique, le château de Châteaubriant (Loire-Atlantique) fait grise mine depuis quelques jours. Jeudi dernier, une partie de ses remparts s’est effondrée. A cet endroit, il ne reste plus qu’un amas de terre et de pierres, tombés plusieurs mètres plus bas.

« Un éboulement partiel du rempart à gauche de l’escalier s’est produit la semaine dernière dans un contexte de conditions climatiques particulières, explique la mairie de Châteaubriant. Actuellement, des réunions techniques sont organisées avec le département, propriétaire du château. » Notamment pour en savoir plus sur les raisons de l'effondrement.

Un important programme de rénovation

En attendant, un périmètre de sécurité a été établi autour de ce château fort médiéval, fortement remanié à la Renaissance, qui faisait justement l’objet d’un important programme de rénovation (24,5 millions d’euros).

Le département de Loire-Atlantique indique que des investigations et expertises ont été engagées « afin de déterminer un programme de travaux conservatoires et de restauration à court et long terme sur la partie effondrée et sur les parties attenantes, placées actuellement sous surveillance ».

À ce stade, « la situation ne met pas en péril les bâtiments à proximité de la brèche », précise-t-il.