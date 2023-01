Le général François Lecointre a une nouvelle casquette. L’ancien d’état-major des armées a été nommé lundi Grand Chancelier de la Légion d’honneur en Conseil des ministres.

Il succède dans ces fonctions au général Benoît Puga, ancien chef de l’état-major particulier des présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande, qui dirigeait l’institution depuis septembre 2016. Chef d’état-major des armées de 2017 à 2021, François Lecointre avait succédé au général Pierre de Villiers qui avait démissionné après un conflit ouvert avec Emmanuel Macron, tout juste élu, lié au budget de la Défense.

Le gardien des valeurs de la Légion d’honneur

Choisi par le chef de l’Etat parmi les Grand-croix de la Légion d’honneur, le Grand Chancelier est nommé à la tête de l’institution pour un mandat de six ans renouvelable. Il est le gardien des valeurs de la Légion d’honneur, arbitre des décorations - il reçoit les propositions de nomination de la part des ministres - et est ambassadeur de l’ordre en France et à l’étranger.

Il est aussi responsable de la gouvernance de la Médaille militaire, de l’ordre national du Mérite et de la Médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme. Enfin, le Grand Chancelier remet le collier de la Légion d’honneur au président élu ou réélu à chaque cérémonie d’investiture.