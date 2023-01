Vous n’utilisez plus les transports en commun ? Dites-nous pourquoi

Comme à chaque changement d’année, l’heure est au bilan pour les grands réseaux de transport en commun français. Et si le sourire revient petit à petit chez les exploitants, force est de constater que la plupart des grandes villes n’ont pas encore retrouvé leur niveau de fréquentation de 2019, année référence avant la crise sanitaire. Télétravail, développement du vélo, crainte des épidémies, activité économique et culturelle encore un peu ralentie, réduction de l’offre de transport, hausse des tarifs…

De gré ou de force, les habitudes des voyageurs ont changé. Certains fidèles semblent même s’être détournés définitivement des métros, trams et bus. Selon le dernier rapport Moovit, c’est à Toulouse, Lille, Bordeaux et Lyon que le taux d’abandon des transports collectifs serait le plus important (de 6 % à 8 % des usagers).

Vous aussi vous ne prenez plus du tout les transports en commun ? Pourquoi ce choix ? A quand remonte-t-il ? Qu’en pense votre entourage ? La levée des restrictions sanitaires vous a-t-elle donné envie d’y retourner ? Que ferez-vous cette année ? L’urgence climatique n’est-elle pas un argument incitant à abandonner la voiture ?