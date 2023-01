Actuellement, 690 migrants de moins de 18 ans, des mineurs non accompagnés (MNA), seraient pris en charge dans les structures d’accueil du département des Alpes-Maritimes. Du jamais vu. « Un chiffre record », selon le directeur de cabinet du préfet qui indique à Nice-Matin être en train d’essayer de « faire jouer les solidarités entre départements » pour faire face à cet afflux.









Celui des Alpes-Maritimes enregistre en effet « une difficulté de saturation de son dispositif d’accueil », confirme Benoît Huber alors que 18 jeunes migrants étaient encore en attente d’une solution ce lundi matin dans les locaux de la Police aux frontières de Menton. Leur prise en charge relève des services de l’aide sociale à l’enfance, à la charge des départements.

8 à 10 % de mineurs

La situation serait la conséquence d’une multiplication du nombre de personnes qui débarquent sur les côtes italiennes ces dernières semaines, parmi lesquelles « 8 à 10 % » de mineurs, et qui tentent de passer ensuite la frontière.

Le 9 janvier, un homme d’une trentaine d’années, « vraisemblablement un migrant africain », selon la préfecture, avait été retrouvé mort, électrocuté sur le toit d’un train à Menton, sans doute pour essayer d’échapper aux contrôles mis en place.

L’association Roya-Citoyenne, qui dénonce régulièrement le « non-droit » et « les exactions » contre les migrants entre l’Italie et les Alpes-Maritimes, rappelait que cette mort portait ainsi « à plus de 50 les décès à cette frontière meurtrière ».