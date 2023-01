« Petit rappel : l’organisme Deagel prévoit la dépopulation mondiale massive de 50 à 80 % d’ici 2025 », affirment des internautes sur les réseaux sociaux. Une source nécessairement fiable puisqu’il s’agit d’une organisation de renseignement pour le gouvernement Américain et qui a comme partenaires l’OTAN, l’OCDE, la NSA et plusieurs autres organismes.

Les affirmations sont accompagnées de différents articles de blogs ou encore captures d’écrans de tableaux et graphiques. Les projections indiquent que la population française sera de 39 millions en 2025, contre 67 millions aujourd’hui. Et la population mondiale devrait passer à 99 millions seulement. Des publications de ce type circulent depuis presque 10 ans, à en croire les traces sur les réseaux sociaux. Mais qu’en est-il vraiment ? 20 Minutes vous en dit plus.

FAKE OFF

Bien que certains internautes l’affirment, l’explication donnée par l’organisme Deagel n’est pas l’épidémie de Covid-19 ni la vaccination. Les estimations ayant été publiées avant l’apparition du virus, cela est de toute façon impossible. Et d’ailleurs, ces prédictions proviennent d’un site peu fiable, et sont contredites par tous les instituts reconnus.

L’Institut national d’études démographiques (Ined) estime qu’en 2030 la population française sera de 68.554 millions. L’Insee voit plus gros en prévoyant 69.093 millions en 2025, et plus de 70 millions en 2030. Et la tendance devrait être la même à l’échelle mondiale. L’Organisation des nations unies affirmait qu’il devrait y avoir plus de 8 milliards d’êtres humains en 2025. Un niveau déjà atteint depuis le 15 novembre 2022.

Les experts expliquent que « fécondité, espérance de vie et migrations » sont les trois facteurs qui feront augmenter la population française. L’étude de l’Insee note également : « Jusqu’en 2040, la proportion de personnes âgées de 65 ans ou plus progressera fortement, quelles que soient les hypothèses retenues sur l’évolution de la fécondité, des migrations ou de l’espérance de vie : à cette date, environ un habitant sur quatre aura 65 ans ou plus. »

Deagel.com : pas novice dans les fausses estimations

En réalité, Deagel, présenté comme une organisation de renseignement dans les publications, est un site qui se décrit comme une organisation à but non lucratif « gérée sur du temps libre », et qui n’est liée à aucun gouvernement. De quoi déjà remettre en doute les prévisions faites. De plus, le site a déjà été épinglé pour ses fausses informations. En 2012, Deagel.com prévoit une décroissance de la population française, pour atteindre le seuil de 61 millions d’habitants en 2020. Une prédiction loin d’être exacte puisque la France comptait 67 millions d’habitants.

« Désolé de décevoir beaucoup d’entre vous avec nos prévisions. C’est de pire en pire chaque année depuis le début de la précrise en 2007 (…) Tenez compte du fait que les prévisions ne sont rien de plus qu’un modèle, qu’il soit défectueux ou correct. Ce n’est pas la parole de Dieu ou un appareil magique qui permet de prévoir l’avenir », ont d’ailleurs souligné les auteurs du site en 2014. Nous ne connaissons pas la méthode de calcul de Deagel.com, mais toujours est-il que les estimations faites pour 2025 ont été supprimées du site.