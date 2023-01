09h32 : La popularité de Borne et de Macron chute

Les cotes de popularité d’Emmanuel Macron et Elisabeth Borne s’effritent respectivement de 2 et 4 points en janvier, sur fond de réforme des retraites, selon un sondage Ifop pour le Journal du dimanche. 34 % des personnes interrogées se disent satisfaites de l’action du chef de l’Etat, selon ce baromètre mensuel, soit un recul de sept points au total depuis sa réélection en avril dernier. Pour en savoir plus sur ces chiffres, c’est ici :