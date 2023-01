Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Après la première journée de grèves et manifestations, qui a réuni jeudi entre un et deux millions de personnes dans la rue, et avant la prochaine prévue le 31 janvier, le bras de fer va continuer ce lundi sur le dossier des retraites. Sans rien céder sur les principales revendications des syndicats, le gouvernement présente aujourd’hui en Conseil des ministres sa réforme. Le ministre du Travail Olivier Dussopt doit ensuite s’adresser à la presse sur le sujet avec le porte-parole du gouvernement Olivier Véran. Emmanuel Macron et son exécutif veulent profiter de ce rendez-vous formel pour réaffirmer leur objectif : un débat parlementaire au pas de course pour une entrée en vigueur du projet à l’été.

Ce lundi, Olaf Scholz est plus que jamais sous pression au sujet des livraisons de chars Leopard à Kiev. Dimanche, le chancelier allemand est resté une nouvelle fois évasif sur la question alors que la veille les ministres des Affaires étrangères des trois pays baltes avaient appelé Berlin à procéder « dès maintenant » à ces livraisons. Olaf Scholz doit aussi faire avec la fronde de sa ministre des Affaires étrangères sur ce dossier. Annalena Baerbock a ainsi affirmé dimanche que l’Allemagne est prête à autoriser la Pologne à livrer des chars Leopard à l’Ukraine. La décision finale appartient néanmoins au chancelier.

Clap de fin pour les Françaises à Melbourne. Caroline Garcia, 4e mondiale, a été éliminée lundi en 8es de finale de l’Open d’Australie, dont elle était l’une des favorites, par la Polonaise Magda Linette (45e) 7-6 (7/3), 6-4. La joueuse tricolore arrivait pourtant avec le plein de confiance : elle avait atteint les demi-finales à l’US Open et remporté les Masters de fin d’année à Fort Worth, le plus beau titre de sa carrière à ce jour. Mais c’est Linette, qui n’avait encore jamais dépassé le troisième tour en Grand Chelem, qui affrontera la Tchèque Karolina Pliskova (31e) pour une place en demies. Cette dernière a éliminé la Chinoise Shuai Zhang (22e) 6-0, 6-4 en moins d’une heure.