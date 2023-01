Voilà de l’actu chaude pour vous faire oublier le froid de ce week-end. Comme chaque dimanche soir, nous vous proposons un résumé en cinq points de l’info de ces 48 dernières heures.

1. Une fusillade en plein Nouvel an lunaire

Une chasse à l’homme a été engagée dans le sud de la Californie pour retrouver le tireur qui a ouvert le feu samedi soir en pleine célébration du Nouvel An lunaire. La fusillade, qui a eu lieu dans un dancing d’une ville californienne près de Los Angeles majoritairement peuplée de personnes d’origine asiatique, a fait 10 morts et 10 blessés. Le suspect est décrit par la police locale qui le recherche comme « un homme d’origine asiatique ».

2. Un homme émasculé pendant la manifestation contre la réforme des retraites

Un ingénieur franco-espagnol de 26 ans, qui prenait des photos lors de la manifestation jeudi contre la réforme des retraites à Paris, a dû être amputé d’un testicule après un coup de matraque d’un policier. Sur des vidéos diffusées notamment par BFM TV et AB7 Média, on voit le fonctionnaire donner un coup à l’entrejambe à un homme au sol, qui tient un appareil photo dans une main, puis repartir. L’homme avait été jeté au sol par un autre policier, selon son récit. Une plainte pour violence est en cours de dépôt.

3. Victoire contestée pour Olivier Faure

Olivier Faure a été confirmé dimanche vainqueur du vote des adhérents pour désigner le premier secrétaire du Parti socialiste. Selon la commission de récolement, il l’emporte avec 51,09 % des voix contre 48,91 % pour Nicolas Mayer-Rossignol. Ce dernier conteste les résultats, demande que le travail de commission se poursuive et accuse son rival d’un « passage en force ». Avant même l’annonce de ce dimanche, Faure avait affirmé dans une interview donnée au JDD qu’il était le vainqueur de l’élection.









4. A l’Alpe d’Huez, la jeunesse triomphe

Le festival international du film de comédie de l’Alpe d’Huez a livré son palmarès. Le jury présidé par Karin Viard a tout misé sur la jeunesse pour cette 26e édition du Festival de l’Alpe d’Huez. A commencer par 38°5 Quai des Orfèvres, premier film de Benjamin Lehrer, Grand prix mérité. Brune Moulin, 15 ans, est elle aussi repartie honorée. Elle qui faisait ses débuts dans La Plus belle pour aller danser de Victoria Bedos, a remporté le Prix d’Interprétation féminine. En larmes sur scène, elle a évoqué l’évaluation de maths qui l’attend ce lundi au lycée. « Je serai concentrée sur mon devoir mais je garderai la tête un peu dans les nuages car je viens de vivre le plus beau week-end de ma vie », a-t-elle déclaré.

L’info en plus : Tout au long de la semaine, notre journaliste Ciné Caroline Vié vous a fait vivre le festival. Une couverture à revivre ici.

5. A l’Open d’Australie, Djoko avance, Swiatek tombe

Plus le tournoi avance, plus les prétendants sautent et plus Djokovic devient favori pour un 22e titre du Grand Chelem qui lui permettrait d’égaler le record de Rafael Nadal. Mais le Serbe semble sous la menace permanente d’un abandon à cause de sa cuisse gauche. Il rencontrera l’Australien Alex De Minaur avant une éventuelle revanche contre le jeune Danois Holger Rune qui l’a battu en finale du Masters 1000 de Paris l’an dernier.

Chez les femmes, la N.1 mondiale Iga Swiatek a créé la surprise en perdant en 8es. Caroline Garcia, dernière Française en lice à l’Open d’Australie, jouera le sien lundi contre la Polonaise Magda Linette sur le court Rod Laver. A ce moment de la journée, le week-end sera déjà bien derrière nous alors on vous laisse profiter des dernières heures de ce dimanche.