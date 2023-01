C’est peut-être le moment d’investir à Lyon ! Selon le dernier rapport de la Fédération nationale de l’immobilier, le marché français a été très perturbé au cours de l’année 2022. À Lyon, il a même subi une baisse comme l’a confirmé le président de la FNAIM du Rhône, Pascal Pancrazio.

Désormais, le prix du mètre carré s’élève à 4.975 euros en moyenne. En un an, les habitations lyonnaises ont donc subi une baisse d’1,6 %. Un cas similaire à Paris ou Bordeaux mais loin de la hausse que connaissent d’autres métropoles comme Marseille (+ 6,9 %), Lille (+ 6,9 %), ou encore Strasbourg (+ 10,2 %).

Hausse dans le Rhône

Tout comme l’immobilier, la vente de logements anciens a aussi nettement chuté dans le Rhône. En 2022, 27.651 logements ont été vendus contre 29.339 en 2021, soit une baisse significative de 5,8 %.

Pour autant, le secteur de la vente reste toujours en hausse dans la Métropole lyonnaise. Si les prix baissent en ville, les appartements et maisons du Rhône coûtent eux de plus en plus chers. Sur les dix dernières années, les prix ont progressé de 32,2 %. Comme quoi vivre en ville n’est plus si onéreux qu’avant.