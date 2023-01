Dans la nuit de jeudi à vendredi, une perturbation active a fini de traverser le sud-ouest du pays. Quelques faibles averses de neige sont attendues par endroits mais doivent cesser totalement dans la matinée de vendredi, selon Météo-France.

Après le départ de cette perturbation vers la Méditerranée, l’Aude et les Pyrénées-Orientales, les deux derniers départements concernés par la vigilance orange « neige verglas » ont été rétrogradés vendredi matin en vigilance jaune par l’agence météorologique.

Pas de transports scolaires

Dans les Pyrénées-Orientales, l’Aude et l’Hérault, les chutes de neige seront faibles et éparses et ne concerneront que les Pyrénées et l’ouest audois. Lors de cet épisode neigeux, les cumuls de neige observés ont été de 10 à 20 cm au-dessus de 300 mètres dans les Fenouillèdes, dans le pays de Sault et l’Espinouse, et également de 3 à 8 cm sur les plaines de Lézignan au Lauragais.









« En raison des conditions météorologiques et par précaution », le préfet de Lot-et-Garonne a décidé d’interdire la circulation des transports scolaires jusqu’à vendredi midi dans 86 communes du département, selon un tweet publié dans la nuit de jeudi à vendredi. Le département des Landes a par ailleurs été placé en vigilance orange « crues » concernant les Barthes de l’Adour, selon Vigicrues.

Sur les Pyrénées et leur piémont, des éclaircies sont attendues cette après-midi. Pour le reste de l’Aquitaine et des Midi-Pyrénées, l’amélioration est plus rapide avec de belles périodes ensoleillées avant la mi-journée.