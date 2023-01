Cette ligne 5 du tramway, elle en aura vu de toutes les couleurs. En 2013, Jean-Pierre Moure (PS), alors président de l’agglomération de Montpellier (Hérault), confiait à la street artiste Miss.Tic le soin d’en habiller les rames. Six ans plus tard, son successeur, Philippe Saurel (divers gauche), virait de bord, en annonçant l’ouverture d’un concours, ouvert à tous, pour dessiner les contours de la ligne 5. Ce vendredi, enfin, après dix ans de tâtonnements, Michaël Delafosse (PS), le maire et président de la métropole de Montpellier, a dévoilé ce qui sera le design de ce vieux serpent de mer.

Exit le concours ouvert à tous, la collectivité a réalisé un appel d’offres tout à fait traditionnel pour désigner celui qui imaginera la robe de la ligne 5, qui reliera Clapiers à Lavérune, en 2025. Et c’est Barthélémy Toguo, star de l’art contemporain, qui a été choisi.





Le design de la future ligne 5 du tramway de Montpellier. - N. Bonzom / Maxele Presse

Crocodiles, perroquets et salamandres

Après les hirondelles de la ligne 1, les fleurs de la ligne 2, les fonds marins de la ligne 3 et l’or de la ligne 4, l’artiste camerounais a dessiné un tramway aux couleurs de la nature. L’œuvre qu’il a imaginé pour la ligne 5 montre des plantes, des perroquets, des crocodiles, des poissons, des salamandres et des visages humains, reliés par des lianes.









C’est en découvrant le tracé qu’empruntera la future ligne 5 que Barthélémy Toguo a eu l’idée de ce design feuillu. « Le tramway doit desservir trois grands parcs, j’ai tout de suite pensé à la nature », explique l’artiste, qui confie avoir « toujours été attentif à la terre, au bois, à la végétation et à l’agriculture, ayant vécu à la campagne ». « Des humains, la nature, les animaux… Il y a une dimension très universelle exprimée dans cette œuvre », poursuit-il. Quant au vert, « une couleur rassurante, tonique et rafraîchissante », symbole de « liberté, de mouvement, d’espoir et santé », il coulait de source, pour ce plasticien de renom. Ça tombe bien, il n’y avait pas de ligne verte, jusqu’ici. « C’est honneur pour moi de savoir que les Montpelliérains vont vivre avec cette œuvre, au quotidien », note-t-il.





Barthélémy Toguo, devant le design de la future ligne 5 de Montpellier qu'il a imaginé. - N. Bonzom / Maxele Presse

Ce vendredi, quand le rideau noir sur l’immense maquette installée au Jardin des plantes est tombé, des tas de « Waouh ! » ont résonné. Pari gagné ? « Nous laisserons aux habitants le soin d’être juges, sourit Michaël Delafosse (PS). Mais quelque chose me dit que les Montpelliéraines et les Montpelliérains sont très fiers de leur tramway, et qu’ils vont continuer à l’être. » Alors, ce design de la ligne 5, qu’en pensez-vous ?

Ce samedi (10h30-18 heures), des animations gratuites sont organisées au Jardin des plantes pour fêter le dévoilement de la ligne 5. Au programme, une chasse au trésor, organisée par la compagnie Kezako, des lectures, avec l’écrivaine Caroline Redon, ou des visites guidées du site, avec le réseau de botanistes Tela Botanica.