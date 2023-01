Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Les responsables politiques de gauche ont salué jeudi une « journée historique » contre la réforme des retraites et promis que « ce n’est que le début » de la mobilisation avant les journées d’action de samedi et du 31 janvier. Au soir de « la plus grande mobilisation sociale depuis 20 ans », le chef de file des insoumis Jean-Luc Mélenchon a donné rendez-vous « samedi pour la marche du 21 janvier » derrière les organisations de jeunesse. Les huit principaux syndicats se sont, eux, accordés sur une nouvelle journée de grèves et de manifestations contre la réforme des retraites le mardi 31 janvier, ont-ils annoncé jeudi soir.





Il va falloir demander la VAR. Le sortant Olivier Faure et son rival Nicolas Mayer-Rossignol ont chacun revendiqué, dans la nuit de jeudi à vendredi, avoir remporté le scrutin désignant le prochain Premier secrétaire du Parti socialiste. La situation est ubuesque : vers 1h30 du matin, Nicolas Mayer-Rossignol a annoncé sa victoire à la presse, suivi quelques minutes plus tard par Olivier Faure sur YouTube. Surveillants de scrutin non autorisés à entrer dans des bureaux de vote, bourrage d’urnes : les deux camps se sont accusés de nombreuses « irrégularités » dans les votes. Une commission de recollement des résultats doit se réunir vendredi. Le vainqueur doit être officiellement intronisé lors d’un congrès dans une semaine à Marseille.

Une semaine après la disparition de Jeff Beck, une autre légende s’en va. Le rockeur américain David Crosby, cofondateur des Byrds avant de rejoindre le supergroupe Crosby, Stills, Nash & Young, est mort à l’âge de 81 ans, ont annoncé jeudi des médias américains spécialisés. Le journal Variety a été le premier à donner le décès du musicien en citant un communiqué de son épouse Jan Dance, qui a évoqué une « longue maladie ». D’après le communiqué, Crosby est mort entouré de son épouse et de son fils Django, mais sans que l’on sache précisément à quelle date. « Bien qu’il ne soit plus parmi nous, son humanité et sa bonne âme vont continuer à nous guider et être source d’inspiration. Son héritage va continuer de se perpétuer à travers sa musique de légende », est-il écrit.