Dans le ciel de Rennes, un important panache de fumée noire s’élevait au-dessus des milliers de manifestants rassemblés pour crier leur opposition à la réforme des retraites. L’origine des fumées se trouvait sur le côté du boulevard de la Liberté, où un véhicule de marque Tesla a brûlé. D’après nos informations, ce sont bien des manifestants qui ont mis le feu à la voiture après en avoir brisé les vitres.

Pendant de longues minutes, la luxueuse berline noire a brûlé, obligeant les manifestants à s’arrêter. Cet acte a donné lieu à des échanges très vifs entre manifestants. « C’est complètement con de faire ça, ça vous avance à quoi ? », s’énerve une femme. A distance, quelques jeunes s’agitent et prennent des photos du véhicule en flamme. Quelques explosions retentissent et des débris du véhicule sont parfois projetés. « C’est un symbole », se défend un jeune homme. « C’est contre le capitalisme », embraye une autre. Les pompiers arriveront quelques minutes plus tard.

Voici les images de là Tesla qui a brûlé sur le boulevard de la Liberté, tout près des halles centrales. Un incident qui a littéralement coupé la manifestation en deux. #Rennes #greve19janvier @20Minutes pic.twitter.com/8ZQJooxQo5 — 20 Minutes Rennes (@20minutesrennes) January 19, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Au milieu de ce débat stérile, les représentants syndicaux chargés de la sécurité s’agacent et tentent de tenir les curieux à l’écart. « Ils ont cramé une bagnole. C’est débile et ça m’énerve parce que ça ne sert à rien », s’agace un militant. L’incident a eu un effet immédiat et probablement pas souhaité en coupant le cortège en deux. Obligés de contourner le boulevard de la Liberté, de nombreux manifestants n’ont pas rallié l’esplanade Charles-de-Gaulle, où le cortège devait se disperser. D’autres préféraient même rejoindre la place de la République où des milliers de personnes étaient encore regroupées, ignorant que la tête du cortège avait éclaté après cet incendie.

Plus de 25.000 personnes selon les syndicats

Avant que la Tesla ne brûle, plusieurs vitrines de commerces avaient été prises à partie par quelques dizaines d’individus masqués et cachés sous des parapluies. Des assurances, des banques ou encore la toute nouvelle boutique Starbucks ont vu leurs vitres être attaquées, notamment sur les quais et sur la place de la République. Des actions qui ont généré des tensions au sein même du cortège et qui ont été huées par certains manifestants. Les forces de l’ordre ont parfois usé de leur canon à eau et de gaz lacrymogènes pour disperser la foule.

De nombreux curieux ont photographié la Tesla incendiée lors de la manifestation contre la réforme des retraites à Rennes, le 19 janvier 2023. - C. Allain/20 Minutes

Selon les syndicats, plus de 25.000 personnes étaient rassemblées à Rennes pour protester contre la réforme des retraites. La préfecture a compté 17.000 manifestants dans la capitale bretonne.