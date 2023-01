Le temps sera pluvieux et neigeux jeudi sur le Sud-Ouest et froid ailleurs, avec dix départements en vigilance orange selon le bulletin de Météo-France jeudi matin. Sont concernés par la vigilance orange neige verglas les départements de l’Aude, de l’Aveyron, de la Dordogne, du Lot, des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-Atlantiques, des Pyrénées-Orientales, du Tarn, et du Tarn-et-Garonne. Le département des Landes est placé en vigilance orange crues.

Jeudi matin, les averses resteront fréquentes des Landes aux Pyrénées, avec une limite pluie-neige qui remontera lentement. Quelques centimètres supplémentaires seront possibles dès 300 à 400 m d’altitude sur les Pyrénées Atlantiques et les Hautes-Pyrénées.









Une nouvelle perturbation abordera l’ouest de la Bretagne, donnant de la pluie. A l’avant, les nuages domineront malgré quelques petites éclaircies du Midi Toulousain aux Pays de Loire et à la Basse Normandie. Le vent de nord-ouest soufflera en Méditerranée, avec des rafales jusqu’à 70 à 80 km/h.

On va se les geler

Les gelées concerneront la majeure partie de l’hexagone, et seront bien marquées sur un quart Nord-Est et Auvergne-Rhône-Alpes, comprises entre -5 et -1 degrés, jusqu’à – 9° degrés en Lozère et Aubrac. Les températures seront moins basses près des côtes avec 1 à 4 degrés.

Sur la moitié Ouest et près de la Méditerranée, les maximales seront comprises entre 4 et 8 degrés, jusqu’à 9 à 13 sur le sud de l’Aquitaine, la Côte d’Azur et la Corse. Sur l’Est du pays, les maximales ne dépasseront pas 1 à 5 degrés. « Suite à un préavis de grève par les syndicats de la Fonction Publique pour jeudi 19 et les nuits attenantes, des perturbations sont possibles quant à l’élaboration et la diffusion des prochains bulletins. »

Par ailleurs, Météo-France avertit que « des perturbations sont possibles quant à l’élaboration et la diffusion » des bulletins météo de jeudi et de la nuit suivante en raison d’une grève.