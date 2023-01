Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Le premier round de la mobilisation contre la réforme des retraites se déroule ce jeudi. La grève contre la proposition de loi du gouvernement s’annonce très suivie, notamment dans l’éducation et les transports. L’opposition politique se prépare aussi à livrer une belle bataille en commission de l’Assemblée nationale fin janvier et dans l’hémicycle le 6 février. Car malgré les efforts de « pédagogie » de la majorité pour défendre son « projet de justice », une mesure cristallise la colère des opposants : le recul de l’âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans.









Elle a tenu la barre pendant toute la pandémie, mais aussi lors des attentats de Christchurch. La Première ministre de Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern, a annoncé jeudi qu’elle allait démissionner le mois prochain après plus de cinq ans au pouvoir. « Pour moi, il est temps », a-t-elle déclaré lors d’une réunion de son Parti travailliste. « Je n’ai tout simplement plus assez d’énergie pour quatre ans supplémentaires », a-t-elle ajouté. Elle a indiqué que sa démission prendrait effet au plus tard le 7 février, et le caucus travailliste voterait pour désigner un nouveau chef dans trois jours.

Est-ce que le congrès du Parti socialiste est intéressant parce que l’ambiance est tendue, ou est-ce que l’ambiance du congrès est tendue parce qu’il est intéressant ? Les militantes et militants du parti doivent désigner leur nouveau premier secrétaire ce jeudi. Olivier Faure, le sortant, affronte Nicolas Mayer-Rossignol, le maire de Rouen. Derrière ces deux noms, les socialistes sont invités à faire un choix stratégique, de quoi tendre un peu l’ambiance. Olivier Faure défend sa stratégie d’alliance avec le Nupes alors que Nicolas Mayer-Rossignol, plus sceptique, ne cache pas son malaise avec La France insoumise et surtout a désormais le soutien des anti-Nupes du parti. Réponse donc aujourd’hui…