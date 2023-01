Elisabeth Borne a défendu sa réforme des retraites, un projet « porteur de progrès social pour le pays », lors d’une réunion publique organisée par le député Renaissance Mathieu Lefevre mercredi soir à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), à la veille de la première journée de grèves.

La Première ministre n’était pas annoncée pour cette réunion devant une centaine de personnes venues sur inscription dans une salle du théâtre Watteau, en présence du député de la circonscription, proche de Gérald Darmanin, et du ministre du Travail Olivier Dussopt, et encadrée par un dispositif de sécurité conséquent.

« Un projet de justice », dit Borne

« On n’engage pas une réforme des retraites à la légère. Je suis parfaitement consciente que c’est un sujet très délicat, très sensible, qui pose forcément beaucoup de questions à tous les Français », a déclaré la Première ministre à son arrivée.

« Quand on a engagé cette réforme avec le ministre, on a eu à cœur, dans toutes les discussions qu’on a pu mener avec les organisations syndicales, les organisations patronales et tous les groupes parlementaires, d’avoir un projet de justice et un projet de progrès », a-t-elle poursuivi.

Grève très suivie jeudi

En réponse à la première intervention de la salle, la cheffe du gouvernement a assuré que l’âge de départ à 55 ans pour les handicapés resterait inchangé. « N’y avait-il pas d’autres moyens pour que ça soit moins brutal pour nous ? », a ensuite demandé une salariée, contrainte de travailler « un an de plus » avec le projet de réforme.

En réponse, Borne s’est notamment dite « déterminée » à « changer le regard que les entreprises portent sur les seniors ». « Je trouve qu’il est extrêmement choquant qu’on ait plutôt des grands groupes qui ont en permanence des plans de départ volontaires dans lesquels, finalement, on fait partir les seniors », a-t-elle dit.

La grève contre la réforme des retraites et le report de l’âge légal à 64 ans s’annonce très suivie jeudi, notamment dans l’éducation et les transports, malgré les efforts du gouvernement pour défendre son « projet de justice » et ses appels à éviter les blocages.