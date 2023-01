Ils sont près de 200 super riches à lancer un appel original, en marge du forum de Davos, en Suisse. Dans une lettre ouverte envoyée aux participants, ces grosses fortunes issues de 13 pays demandent à être davantage taxées.

« Taxez-moi et taxez les gens comme moi », exhorte l’un des signataires, le millionnaire britannique Phil White, qui considère que les inégalités de richesse « fragmentent le monde » et s’estimerait « très heureux de payer plus d’impôts ».

« Si j’étais au salaire minimum et que j’appelais à une taxation des plus riches, peu de gens m’écouteraient », s’amuse l’ingénieur de formation de 71 ans qui a fait fortune grâce à la vente d’une société de consultant à un groupe de capital-investissement il y a quelques années.

Parmi les signataires, on compte l’acteur américain Mark Ruffalo ou encore Abigail Disney, l’une des héritières de l’empire Disney.

Les inégalités de richesse se creusent

Les inégalités de richesse se sont envolées au cours des dix dernières années, s’est inquiétée l’ONG Oxfam dans un rapport publié à l’ouverture du rendez-vous annuel suisse, lundi.

Sur 100 dollars de richesse créée, 54,4 dollars sont allés dans les poches des 1 % les plus aisés, tandis que 70 centimes ont profité aux 50 % les moins fortunés, a-t-elle constaté, militant elle aussi pour une taxation accrue des milliardaires afin d’en diviser le nombre par deux d’ici 2030.

A l’heure où la philanthropie est très à la mode parmi les grandes fortunes, à l’image des promesses de dons réalisées par des milliardaires tels que Mark Zuckerberg, Warren Buffett ou Bill Gates, le Britannique juge que cette démarche est « un pas dans la bonne direction » mais que « ce n’est pas du tout la bonne réponse » pour réduire les inégalités car beaucoup moins efficace que la taxation.

De plus, « certains le font uniquement pour des questions d’image », estime-t-il, ajoutant que le public doit réaliser que « la philanthropie consiste simplement parfois à se cacher derrière un drap de respectabilité devant le public ».