La pétition lancée la semaine dernière par les huit principaux syndicats français contre une réforme des retraites jugée « injuste et brutale » a franchi mercredi le cap des 500.000 signatures.

A la veille d’une première journée de grève et de manifestations contre le report de l’âge légal à 64 ans, le texte diffusé sur le site change.org et porté par la CFDT, la CGT, FO, la CFE-CGC, la CFTC, l’Unsa, la FSU et Solidaires totalisait près de 515.000 signatures en début d’après-midi.

Une autre pétition lancée par les étudiants et les lycéens

Le texte dénonce un projet qui « va frapper de plein fouet l’ensemble des travailleurs, et plus particulièrement ceux qui ont commencé à travailler tôt, les plus précaires ». Il fustige un projet gouvernemental qui « n’a rien d’une nécessité économique », mais est « le choix de l’injustice et de la régression sociale ».





Une autre pétition, lancée par des étudiants et lycées et clamant que « pour la jeunesse aussi, c’est NON », totalisait quelque 35.000 signatures, toujours sur change.org.