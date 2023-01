Il y a bien le Groupe chiroptères Corse qui répond à l’acronyme GCC. Il serait toutefois bien improbable que des amoureux des chauves-souris, quoiqu’elles œuvrent la nuit, n’aient incendié quatorze villas, bungalows et autres propriétés de Français du continent à côté desquels ce tag a pu être retrouvé depuis ces derniers mois. Un tag d’abord identifié en Corse du Sud, du côté de Sartène, avant d’essaimer jusqu’en Haute-Corse dernièrement.

Faux nez du FLNC ou pieds nickelés ?

De quoi signer la constitution d’un nouveau groupe indépendantiste clandestin en Corse ou une rémanence du FLNC, qui lui, a bien revendiqué son retour à l’action en juillet dernier ? Ce serait avancer un peu trop vite sur la question, selon Thierry Dominici, de l’université de Bordeaux et spécialiste du nationalisme corse : « Ce n’est pas parce qu’il y a une certaine revendication que cela correspond à un réel mouvement. » Pour lui, différentes hypothèses sont envisageables. A commencer par une politique « de faux nez », culturellement présente chez les nationalistes corses. « Une manière de tester l’opinion publique, et de voir si ces actions sont acceptées par les populations. »

Les actions derrière « GCC », qui pourrait être l’acronyme de Ghjuventù corsa clandestinu (jeunesse corse clandestine), interroge toutefois le chercheur : « Dans les années pré-FLNC, beaucoup de groupes s’étaient constitués avec un nom commençant par G, pour Ghjuventù [jeunesse, donc] ». Mais, en l’état, étant donné leurs cibles - on parle essentiellement de bungalow, cabanons et d’engins de chantier - et moyens d’actions assez rudimentaires, Thierry Dominici penche plutôt pour un groupe sans réelle consistance. « Ça me fait penser à l’époque (2004) des jeunes de I Clandestini corsi [qui avaient pratiqué quelques attentats racistes]. Après leur interpellation, on s’était rendu compte qu’ils étaient six et qu’on avait affaire à des pieds nickelés », poursuit-il.









Un argument avancé notamment à la lumière d’absence de revendications faites auprès des services de l’Etat. « Le but des mouvements nationalistes est d’être à un moment donné reconnu par l’Etat pour avoir un dialogue. Et là, ce n’est absolument pas le cas. » Reste que les services de police et de gendarmerie français semblent prendre la chose au sérieux. A la suite de la dernière action de ce mystérieux « GCC », mené le 9 janvier, le Parquet national antiterroriste avait annoncé s’être saisi de l’enquête. Interrogée par La Provence, une source policière avait confié, pour l’heure, « se perdre en conjecture » dans l’identification des individus derrière ce sigle.